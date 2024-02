La Liga Profesional Saudí está cerca de volver a la actividad, aunque Al Ittihad ya tuvo su primer partido tras el parón de enero y logró la clasificación a las semifinales de la Copa del Rey de Campeones. Pero, pese a este buen resultado ante Al Faisaly, no es un buen momento para el equipo que dirige Marcelo Gallardo.

El propio entrenador argentino está atravesando un momento delicado en su relación con los altos mandos del Ittihad y a nivel personal, según trascendió. El mercado del equipo, que no logró contratar figuras importantes durante enero, ya había sido un problema y esto todavía continúa por las diferentes posturas en cuanto a las salidas de los jugadores.

En este sentido, hay un nombre que generó la última discordia entre el cuerpo técnico argentino y los dirigentes de los Tigres del Asia. No se trata de Karim Benzema, quien ya generó ciertas diferencias en semanas anteriores, sino de otro extranjero. Igor Coronado, el volante creativo brasileño, provoca división puertas adentro.

Es que la intención del lado de Gallardo es no contar más con Coronado, mientras que los dirigentes no quieren desprenderse de una de sus estrellas y símbolo del título de la Liga Profesional Saudí en la última temporada. ¿Y entonces?

Agente de Igor Coronado: “Hay desacuerdos”

Por estas horas, Igor Coronado está siendo muy mencionado en Brasil y es que habría elegido jugar en Corinthians, según reveló Globo Esporte. Sin embargo, por ahora, no puede viajar al país debido a los problemas entre Gallardo y la dirigencia de Al Ittihad.

En declaraciones a ESPN, Rafael Brandino, agente del futbolista, reveló cómo está la situación. “Hoy la salida está muy lejos. En Al Ittihad, hay desacuerdos entre los propietarios y el cuerpo técnico, y la situación se ha enfriado significativamente en relación con la salida. Somos bastante pesimistas. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero somos pesimistas en este momento“, resumió.

Si no hay una definición entre ambas partes, el perjudicado terminará siendo el propio futbolista. Para Gallardo ya no cuenta y lo quiere fuera del club al prescindir de sus servicios, pero la directiva no lo quiere perder. ¿Qué pasará? Mientras tanto, en Corinthians, ya están evaluando otros nombres por si no llega este futbolista. Hernani, exjugador de Athletico Paranaense, estaría en la mira.

Las diferencias entre Gallardo y la dirigencia de Al Ittihad

Gallardo, por ahora, no pudo cambiarle la cara a Al Ittihad desde su llegada. El inicio de temporada con Nuno Espirito Santo ya había sido problemático y el técnico argentino no ha sido solución. A esto, se le suman los problemas del último tiempo.

Una de las diferencias entre técnico y dirigentes llegó por el lado de Karim Benzema, quien no estuvo en los últimos entrenamientos de 2023 y tampoco apareció en los primeros de 2024. Se llegó a mencionar que el francés podría salir, pero al final, se quedará hasta final de temporada.

El mercado de Al Ittihad en enero no ha sido del todo bueno. Si bien hubo refuerzos locales (cinco nuevos jugadores de equipos de la Liga Profesional Saudí), Gallardo pidió por un jugador ofensivo que pueda ayudar en la creación y se mencionaron los nombres de Ángel Correa, Matías Soulé y hasta Nabil Fekir. Ninguno llegó.

Ahora, los Tigres del Asia deben resolver los problemas con el cupo de extranjeros. Hoy por hoy, cuentan con 10 jugadores no saudíes, es decir, dos más del máximo permitido (8). Deben desprenderse de dos jugadores y se llegaron a mencionar los nombres de Marcelo Grohe y Romarinho. Al final, el arquero se irá, pero el otro jugador apuntado para salir es Coronado.

El brasileño de 31 años lleva 17 partidos en la presente temporada y ha sido importante con cinco goles y siete asistencias. Llegó en 2021 al club luego de que le pagaron poco más de 10 millones de euros al Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos. Con Al Ittihad, ganó la Liga Profesional Saudí 2022-23 y la Supercopa de Arabia Saudita 2022.