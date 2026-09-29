Alineaciones de Eslovaquia y Kazajistán por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Eslovaquia vs. Kazajistán este martes 29 de septiembre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Eslovaquia y Kazajistán
Eslovaquia viene de ganarle 2-0 a Moldavia.
Kazajistán viene de empatar 1-1 con Islas Feroe.
Las alineaciones de Eslovaquia y Kazajistán
Eslovaquia (4-3-3): Dominik Greif, Dávid Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar, Ivan Schranz, Ondrej Duda, Stanislav Lobotka, Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, David Strelec, Adrián Kaprálik.
Kazajistán (4-3-3): Stas Pokatilov, Yan Vorogovskiy, Nuraly Alip, Temirlan Erlanov, Aleksandr Mrynskiy, Islambek Kuat, Dinmukhamed Karaman, Georgiy Zhukov, Galymzhan Kenzhebek, Artur Shushenachev, Zhasulan Amir. DT: John van 't Schip.
Suplentes de Eslovaquia: Martin Dúbravka, Michal Faško, Denis Vavro, Martin Valjent, Ľubomír Šatka, Peter Pokorný, Leo Sauer, Róbert Boženík, Erik Prekop, Tomáš Rigo, Dávid Ďuriš, Dominik Takáč, Ivan Mesík, Jakub Surovčík.
Suplentes de Kazajistán: Bauyrzhan Islamkhan, Sergiy Malyi, Arsen Ashirbek, Aleksandr Shirobokov, Bekkhan Shayzada, Nauryzbek Zhagorov, Erkin Tapalov, Aleksandr Zarutskiy, Stanislav Basmanov, Ramazan Karimov, Ramazan Orazov, Elkhan Astanov, Ismail Bekbolat, Damir Kasabulat, Temirlan Anarbekov, Azamat Tuyakbayev.
La previa de Eslovaquia y Kazajistán: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 15:45 (hora de Argentina)
- Historial: 2 cruces — Eslovaquia ganó 0, Kazajistán ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 13/06/2022: Kazajistán 2-1 Eslovaquia
- Próximo partido de Eslovaquia: vs. Islas Feroe, viernes 2 de octubre
- Próximo partido de Kazajistán: vs. Moldavia, viernes 2 de octubre