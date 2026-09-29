Alineaciones de República Checa e Inglaterra por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene República Checa vs. Inglaterra este martes 29 de septiembre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan República Checa e Inglaterra
República Checa viene de caer 1-2 ante Croacia.
Inglaterra viene de caer 2-3 ante España.
Las alineaciones de República Checa e Inglaterra
República Checa (4-2-3-1): Antonín Kinský, Robin Hranáč, Ondřej Zmrzlý, Martin Vitík, Ladislav Krejčí, Pavel Šulc, Michal Sadílek, Alex Král, Adam Hložek, Adam Karabec, Matěj Radosta.
Inglaterra (4-2-3-1): James Trafford, Marc Guehi, Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Jarrad Branthwaite, Jude Bellingham, Elliot Anderson, Alex Scott, Harry Kane, Anthony Gordon, Bukayo Saka. DT: Thomas Tuchel.
Suplentes de República Checa: Lukáš Ambros, Lukáš Červ, Jiří Sláma, Štěpán Chaloupek, Vladimír Coufal, Lukáš Horníček, Matěj Kovář, Ondřej Kričfaluši, Martin Šubert, Václav Sejk, Pavel Bucha, Roman Macek, Michal Sáček, Daniel Vasulin, Ondřej Lingr.
Suplentes de Inglaterra: Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Jordan Pickford, Trevoh Chalobah, Myles Lewis-Skelly, Morgan Rogers, James Garner, Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze, Jason Steele, Rio Ngumoha.
La previa de República Checa e Inglaterra: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 15:45 (hora de Argentina)
- Historial: 5 cruces — República Checa ganó 1, Inglaterra ganó 3 y empataron 1
- Último antecedente: 22/06/2021: República Checa 0-1 Inglaterra
- Próximo partido de República Checa: vs. España, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Inglaterra: vs. Croacia, sábado 3 de octubre