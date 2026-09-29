La Albiceleste se medirá ante el elenco boliviano el próximo miércoles en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Cada vez falta menos para que la Selección Argentina se reencuentre con su gente luego de lo que fue el segundo puesto en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán ante Bolivia el miércoles a partir de las 21 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con aforo reducido, eso se debe a la sanción que impuso la FIFA por los incidentes en la final de la Copa del Mundo.

De cara al duelo ante Bolivia, Lionel Scaloni no podrá contar con algunos de los futbolistas que venían jugando, ya sea porque están suspendidos, lesionados o porque fueron parte del recambio. Tampoco estará Lionel Andrés Messi, que solamente vendrá para el partido ante Benín en lo que será su despedida de la Selección Argentina.

La probable formación de Argentina ante Bolivia

Si bien resta la confirmación oficial, Lionel Scaloni pondría desde el arranque ante Bolivia a: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Lionel Scaloni en el entrenamiento de la Selección. (Foto: Getty).

Los amistosos de la Selección Argentina

30/09 – Argentina vs. Bolivia | Estadio Mario Alberto Kempes

03/10 – Argentina vs. Burkina Faso | Estadio Monumental

06/10 – Argentina vs. Benín | Estadio Monumental

DATOS CLAVE

Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles a las 21 en el Estadio Kempes.

el miércoles a las 21 en el Estadio Kempes. Lionel Messi no jugará contra Bolivia y reaparecerá únicamente para su despedida ante Benín.

no jugará contra Bolivia y reaparecerá únicamente para su despedida ante Benín. Lionel Scaloni alinearía a Martínez, Giay, Romero, Martínez, Medina, Palacios, Mac Allister, Barco, Paz, Álvarez y Martínez.