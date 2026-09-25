Islas Feroe vs. Kazajistán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Islas Feroe y Kazajistán se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islas Feroe y Kazajistán se cruzan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones, en un duelo que promete pocos goles pero mucha pelea por sumar en un grupo parejo.

Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: en esta fase de la Liga de Naciones cada punto pesa para definir el rumbo del grupo y evitar quedar relegado en la categoría.

Horario del partido

Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe afronta el partido como local con la idea de aprovechar la localía para meterse de lleno en la pelea de su zona. El equipo isleño suele hacerse fuerte en su cancha y sabe que un resultado positivo puede cambiarle el ánimo al certamen.

Kazajistán, por su parte, llega con la necesidad de responder fuera de casa y demostrar que puede competir de igual a igual lejos de su gente. El equipo centroasiático buscará mostrar solidez defensiva para no quedar comprometido en la tabla de su grupo.

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El historial entre Islas Feroe y Kazajistán

El historial entre ambos está parejo pero con ventaja para los locales de turno: en cinco enfrentamientos, Islas Feroe ganó tres, Kazajistán uno y hubo un empate. En materia de goles, los feroeses anotaron ocho y los kazajos seis, una diferencia mínima que refleja lo cerrado de la serie.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2025 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 11/10/2013 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2013 Kazajistán vs. Islas Feroe 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 2-1 Friendlies 26/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 3-2 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis