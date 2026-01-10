Argelia fue eliminada de la Copa Africana por una selección que no jugará el Mundial 2026

La Selección de Argelia que había acumulado pleno de victorias en sus primeros cuatro partidos de la Copa Africana de Naciones se despidió este sábado de manera abrupta en los cuartos de final del certamen continental al ser derrotada 2-0 por Nigeria, seleccionado que venía de sufrir un duro golpe al no conseguir la clasificación al Mundial de 2026.

El equipo que será rival de Argentina en la fase de grupos de la Copa del Mundo que se disputará con Estados Unidos, México y Canadá como sedes; que venía de ser elogiado por Lionel Scaloni por su producción en la competencia, fue superado por el despliegue físico de un seleccionado nigeriano que comenzó a lastimar en la primera mitad y golpeó desde el inicio del complemento, con un gol de Víctor Oshimen a los 47 minutos y otro de Akor Adams a los 57.

Fue primera derrota y despedida para el seleccionado argelino que había liderado con puntaje perfecto el Grupo E, con victorias ante Burkina Faso, Sudán y Guinea Ecuatorial; y que en octavos de final había dejado en el camino a Congo de manera agónica, con un golazo de Adil Boulbina en el segundo tiempo de la prórroga.

Nigeria, por su parte, también había desarrollado un torneo perfecto al que con su triunfo de este sábado logró dar continuidad. Fue primera del Grupo C con 9 puntos gracias a sus victorias sobre Túnez, Tanzania y Uganda; además que había arrasado en octavos de final goleando 4-0 a Mozambique.

Nigeria se ausentará de su segundo Mundial consecutivo

Si bien la Selección de Nigeria no había participado de los Mundiales FIFA hasta su estreno absoluto en Estados Unidos 1994, de allí en adelante se volvió uno de los seleccionados más poderosos del continente africano y llegó a disputar otras cinco ediciones, logrando avanzar en tres de ellas a octavos de final.

En el medio, se había quedado afuera de Alemania 2006, pero esta es la primera vez desde su estreno que se ausentará por segunda vez consecutiva, ya que no había disputado tampoco el Mundial de Qatar en 2002, pese a que en la Copa Africana del año siguiente terminó como subcampeona.

En las últimas Eliminatorias, había avanzado como uno de los mejore segundos a un repechaje para obtener su boleto al Repechaje mundialista, pero cayó por penales ante Congo y se quedó sin posibilidades de acceder al certamen FIFA.

