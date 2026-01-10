Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Africana de Naciones

Argelia fue eliminada de la Copa Africana por una selección que no jugará el Mundial 2026

Tras ser elogiado por Scaloni por su producción en el certamen continental, el equipo argelino se quedó fuera de competencia más rápido de lo que se esperaba.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
Argelia cayó ante Nigeria y se despidió de la Copa Africana de Naciones.
© NurPhoto via Getty ImagesArgelia cayó ante Nigeria y se despidió de la Copa Africana de Naciones.

La Selección de Argelia que había acumulado pleno de victorias en sus primeros cuatro partidos de la Copa Africana de Naciones se despidió este sábado de manera abrupta en los cuartos de final del certamen continental al ser derrotada 2-0 por Nigeria, seleccionado que venía de sufrir un duro golpe al no conseguir la clasificación al Mundial de 2026.

El equipo que será rival de Argentina en la fase de grupos de la Copa del Mundo que se disputará con Estados Unidos, México y Canadá como sedes; que venía de ser elogiado por Lionel Scaloni por su producción en la competencia, fue superado por el despliegue físico de un seleccionado nigeriano que comenzó a lastimar en la primera mitad y golpeó desde el inicio del complemento, con un gol de Víctor Oshimen a los 47 minutos y otro de Akor Adams a los 57.

Tweet placeholder

Fue primera derrota y despedida para el seleccionado argelino que había liderado con puntaje perfecto el Grupo E, con victorias ante Burkina Faso, Sudán y Guinea Ecuatorial; y que en octavos de final había dejado en el camino a Congo de manera agónica, con un golazo de Adil Boulbina en el segundo tiempo de la prórroga.

Nigeria, por su parte, también había desarrollado un torneo perfecto al que con su triunfo de este sábado logró dar continuidad. Fue primera del Grupo C con 9 puntos gracias a sus victorias sobre Túnez, Tanzania y Uganda; además que había arrasado en octavos de final goleando 4-0 a Mozambique.

Tweet placeholder
Publicidad

Nigeria se ausentará de su segundo Mundial consecutivo

Si bien la Selección de Nigeria no había participado de los Mundiales FIFA hasta su estreno absoluto en Estados Unidos 1994, de allí en adelante se volvió uno de los seleccionados más poderosos del continente africano y llegó a disputar otras cinco ediciones, logrando avanzar en tres de ellas a octavos de final.

A seis meses del Mundial, Scaloni evaluó el grupo de Argentina y reveló una última charla con Messi: “No se va a relajar”

ver también

A seis meses del Mundial, Scaloni evaluó el grupo de Argentina y reveló una última charla con Messi: “No se va a relajar”

En el medio, se había quedado afuera de Alemania 2006, pero esta es la primera vez desde su estreno que se ausentará por segunda vez consecutiva, ya que no había disputado tampoco el Mundial de Qatar en 2002, pese a que en la Copa Africana del año siguiente terminó como subcampeona.

En las últimas Eliminatorias, había avanzado como uno de los mejore segundos a un repechaje para obtener su boleto al Repechaje mundialista, pero cayó por penales ante Congo y se quedó sin posibilidades de acceder al certamen FIFA.

Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Deportivo Alavés envió oferta formal por el pase de Kevin Zenón: todos los detalles

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Se descompensó en pleno partido y sufrió un ataque de epilepsia
Otros

Se descompensó en pleno partido y sufrió un ataque de epilepsia

Las 13 figuras que Francia perdió tras el Mundial de Qatar 2022
Europa

Las 13 figuras que Francia perdió tras el Mundial de Qatar 2022

Jugó un Mundial con la Selección Argentina, fue goleador en México y quiere jugar en River: “Sería hermoso”
River Plate

Jugó un Mundial con la Selección Argentina, fue goleador en México y quiere jugar en River: “Sería hermoso”

Sebastián Boselli deja River para irse a Getafe
River Plate

Sebastián Boselli deja River para irse a Getafe

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo