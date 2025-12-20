En Inglaterra aseguran que siete argentinos forman parte de los 100 mejores jugadores del mundo

Con el cierre del 2025 a la vuelta de la esquina, el prestigioso medio inglés The Guardian, publicó el ranking con los 100 mejores jugadores del mundo a lo largo del año. En el mismo aparecen siete jugadores de la Selección Argentina, con la presencia de su capitán, Lionel Messi.

Dentro del top 3 aparece en el primer puesto Ousmane Dembelé, el delantero del PSG que ganó la UEFA Champions League, y que se quedó con el Balón de Oro. Segundo, quedó el español Lamine Yamal, mientras que cierra el podio Vitinha, el volante portugués que se destaca en el elenco francés.

La sorpresa en este ranking está en la posición de Kylian Mbappé. A pesar de tener un gran año con Real Madrid, el delantero que busca romper un récord que marcó Cristiano Ronaldo quedó en la cuarta posición, siendo el segundo mejor francés del año, por detrás de Dembelé.

Por otro lado, en cuanto a los argentinos, el mejor ubicado fue Lautaro Martínez. El ‘Toro’, que llegó a la final de la Champions League con Inter, quedó en el 20° del ranking. “Ningún jugador hizo más por llevar al Inter a la final de la Champions League que Martínez, quien marcó en los dos partidos de la victoria de cuartos de final contra el Bayern de Múnich y luego en casa contra el Barcelona en la semifinal. Parecía casi imposible que participara en este último partido tras ser eliminado de la ida por una lesión en el muslo. Este ha sido, sin duda, su mejor año en la máxima competición europea de clubes (con 12 goles en 12 partidos en 2025), así que quizás fue un bajón en su rendimiento en la liga nacional lo que lo llevó a quedar fuera de nuestro top 10. Ha sido un fijo en esta lista durante siete años consecutivos”, explicaron.

El segundo argentino en la lista es Julián Alvarez. La ‘Araña’, que se destacó en Atlético de Madrid y la Selección Argentina, está en el puesto 25°, ya que afirmaron bajó su rendimiento durante el año. “Cuando Luis de la Fuente reveló que había incluido a Álvarez entre sus votos para el Mejor Jugador de la FIFA de 2023, sintió la necesidad de añadir: “Tenía ganas… y no estaba borracho”. Hoy en día, no tendría que hacerlo. Apodado El Hombre Araña, cada gol de Álvarez se celebra con un ¡pe-chú! de Peter Parker en sus muñecas, y ha habido muchos: 29 la temporada pasada, 11 ya esta temporada a principios de diciembre. Al preguntarle cómo pudo marcar un soberbio triplete en otoño, su entrenador, Diego Simeone, respondió: “Porque es muy bueno”. Sin embargo, ha decaído desde entonces, su forma ha flaqueado”, fundamentaron.

Por el lado de Lionel Messi, el delantero que fue campeón de la MLS por primera vez en la historia de Inter Miami, está ubicado en el puesto 34° del ranking, por lo que según The Guardian, fue el tercer mejor argentino a lo largo del año futbolístico.

“Para muchos, es el mejor de todos los tiempos, pero solo ocupará el puesto 34 del mundo en 2025, temporada en la que cumplió 38 años. Es un puesto bien ganado por su rendimiento, no por su reputación. Messi se ha mantenido como el motor del Inter Miami, una elección fácil para su segundo premio MVP consecutivo de la MLS. Ha marcado 43 goles y dado 26 asistencias en 49 partidos, mientras su equipo alzaba el título. El nivel de competencia contra el que juega puede ser menor que durante sus seis temporadas encabezando esta lista (también es uno de los tres jugadores que han aparecido en todas las ediciones que hemos hecho desde 2012), pero su continuo papel con Argentina demuestra que aún es capaz de jugar en la élite”, fue la explicación.

Finalmente, hay otros cuatro argentinos que aparecen seleccionados dentro del top 100 de los mejores futbolistas del mundo en 2025. Los mismos son Alexis Mac Allister (puesto 35°), Enzo Fernández (puesto 47°), Emiliano Martínez (78°) y la revelación del año, Nico Paz, en el puesto 86°.

