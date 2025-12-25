Es tendencia:
FÚTBOL INTERNACIONAL

Fue verdugo de Boca y superó a Lionel Messi y Lamine Yamal como el máximo asistente del 2025

Golpeó al Xeneize en el Mundial de Clubes y se adueñó de la estadística a nivel mundial, apenas por encima del astro de la Selección Argentina.

Por Agustín Vetere

Boca Juniors ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes.
© GettyBoca Juniors ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes.

Aunque en Europa la temporada se acerca a su mitad, el cierre del 2025 permite hacer balances, incluso a nivel individual. Las principales estadísticas están sobre la mesa y Michael Olise se quedó con una de las más importantes por sus actuaciones con Bayern Múnich y la Selección de Francia.

El nacido en Londres, que representa a los galos, completó otro destacado año en su carrera mientras atraviesa su segunda campaña con la camiseta de los bávaros. El ganado de la Bundesliga y la Copa de Alemania fue el jugador con más asistencias en 2025.

Según el sitio Transfermarkt, especializado en estadísticas y valores de futbolistas, Olise lideró en este apartado en todas las ligas del planeta de Primera División, además de los torneos internacionales e incluso los de selecciones.

El francés asistió para goles a sus compañeros en un total de 30 oportunidades, superando a Lionel Messi apenas por una unidad. Lamine Yamal completó el podio con 27 pases gol durante el año.

El ranking de asistencias de 2025. (Foto: Transfermarkt)

De esta manera, el goleador de Bayern Múnich ante Boca en el Mundial de Clubes suma un nuevo pergamino a nivel individual, que lo posiciona como futbolista destacado y de gran proyección en el viejo continente, con apenas 24 años.

Los números de Michael Olise en Bayern Múnich

Desde su arribo al club alemán para la temporada 2024-25, Olise afrontó un total de 80 compromisos en el campeón de la Bundesliga con 30 goles y 31 asistencias en una campaña y media.

En síntesis

  • Michael Olise fue el jugador con más asistencias del mundo en 2025 con 30 pases gol.
  • Superó en el ranking anual de Transfermarkt a Lionel Messi (29) y Lamine Yamal (27).
  • El francés de 24 años juega en Bayern Múnich, equipo ganador de la Bundesliga.
agustín vetere
Agustín Vetere

