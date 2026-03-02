Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2026

Santiago Beltrán (7,5): Arrancó el partido salvando un error de Montiel con una tapada providencial y un rato más tarde se despachó con una atajada clave frente a un cabezazo a quemarropa. Pudo haber hecho algo más en el gol de Ríos de media distancia. En el final evitó la derrota de River.

Gonzalo Montiel (6,5): Por un lado, se proyectó y apareció en el área rival para darle el empate a River en un momento delicado. Por el otro, no estuvo seguro en ningún momento y hasta una distracción suya no terminó en gol de Elordi de milagro. Mejoró en el segundo tiempo.

Lucas Martínez Quarta (5): Si bien no protagonizó fallas graves, volvió a exponer algunas salidas en falso que podrían haber costado caras. Aceptable en el uno contra uno, pero con repetidas imprecisiones en las salidas, costándole encontrar a sus compañeros.

Lautaro Rivero (4): Nadie puede poner en tela de juicio su sacrificio y su compromiso. De todas maneras, al mismo tiempo, el joven marcador central quedó expuesto más de una vez con movimientos equivocados e intervenciones toscas e imprecisas.

Marcos Acuña (3): Profundizó su pésimo presente con una actuación sencillamente tétrica. Frágil en la contención y completamente errático cada vez que escaló en ofensiva. Decidió mal y ejecutó todavía peor en todas y cada una de sus apariciones.

Fausto Vera (7): De los mejores jugadores de River, sin ningún tipo de duda. Ordenado, con aciertos en la ubicación y en los desplazamientos y aportando un interesante despliegue. Colaboró en la contención y fue muy inteligente para tomar buenas decisiones a la hora de las descargas.

Fausto Vera en acción. (Foto: Prensa River)

Aníbal Moreno (4): Continúa evidenciando una versión mucho más desdibujada que aquella que ilusionó en sus primeros pasos en River. Tímido, con miedo al error y sin poder pesar en la mitad de la cancha pese a no haber cometido errores groseros.

Tomás Galván (6): De mayor a menor. Tuvo un buen comienzo de partido, buscando sociedades y conexiones en tres cuartos de cancha y pisando el área de Independiente Rivadavia. Se fue apagando de manera progresiva y también contundente.

Joaquín Freitas (6): El juvenil fue más entrega, ímpetu y sacrificio que criterio en los metros finales. Apoyado en sus ganas, llevó algo de peligro con sus embestidas. Sin embargo, no terminó de gravitar y se despachó con un par de resoluciones erráticas.

Sebastián Driussi (3): Otra pobre actuación de un jugador que no puede hacer valer la fuerte inversión que se efectuó por sus servicios. Totalmente neutralizado cuando luchó dentro del área y nada claro cuando retrocedió unos metros para tener contacto con la pelota.

Ian Subiabre (6): Intermitente, con buenas y malas intervenciones y también con varias decisiones equivocadas. Paralelamente, fue muy peligroso cuando decidió apostar por la verticalidad y también cuando le puso un centro en la cabeza a Montiel para el 1-1.

Un disparo de Ian Subiabre. (Foto: Prensa River)

Ingresaron:

Cristian Jaime (5,5): Ingresó promediando la etapa complementaria y no pudo generar demasiado peligro para el arco rival.

Kevin Castaño (-): Entró para reforzar la mitad de la cancha, pero no logró aportar demasiado en ninguna faceta.

Facundo Colidio (-): Escasos minutos en el campo de juego.

Maximiliano Salas (-): Ingresó en la recta final del espectáculo.