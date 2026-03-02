Es tendencia:
Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2026

Las calificaciones de los jugadores del conjunto Millonario tras el encuentro contra la Lepra por la octava fecha del certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

Santiago Beltrán (7,5): Arrancó el partido salvando un error de Montiel con una tapada providencial y un rato más tarde se despachó con una atajada clave frente a un cabezazo a quemarropa. Pudo haber hecho algo más en el gol de Ríos de media distancia. En el final evitó la derrota de River.

Gonzalo Montiel (6,5): Por un lado, se proyectó y apareció en el área rival para darle el empate a River en un momento delicado. Por el otro, no estuvo seguro en ningún momento y hasta una distracción suya no terminó en gol de Elordi de milagro. Mejoró en el segundo tiempo.

Lucas Martínez Quarta (5): Si bien no protagonizó fallas graves, volvió a exponer algunas salidas en falso que podrían haber costado caras. Aceptable en el uno contra uno, pero con repetidas imprecisiones en las salidas, costándole encontrar a sus compañeros.

Lautaro Rivero (4): Nadie puede poner en tela de juicio su sacrificio y su compromiso. De todas maneras, al mismo tiempo, el joven marcador central quedó expuesto más de una vez con movimientos equivocados e intervenciones toscas e imprecisas.

Marcos Acuña (3): Profundizó su pésimo presente con una actuación sencillamente tétrica. Frágil en la contención y completamente errático cada vez que escaló en ofensiva. Decidió mal y ejecutó todavía peor en todas y cada una de sus apariciones.

Fausto Vera (7): De los mejores jugadores de River, sin ningún tipo de duda. Ordenado, con aciertos en la ubicación y en los desplazamientos y aportando un interesante despliegue. Colaboró en la contención y fue muy inteligente para tomar buenas decisiones a la hora de las descargas.

Aníbal Moreno (4): Continúa evidenciando una versión mucho más desdibujada que aquella que ilusionó en sus primeros pasos en River. Tímido, con miedo al error y sin poder pesar en la mitad de la cancha pese a no haber cometido errores groseros.

Tomás Galván (6): De mayor a menor. Tuvo un buen comienzo de partido, buscando sociedades y conexiones en tres cuartos de cancha y pisando el área de Independiente Rivadavia. Se fue apagando de manera progresiva y también contundente.

Joaquín Freitas (6): El juvenil fue más entrega, ímpetu y sacrificio que criterio en los metros finales. Apoyado en sus ganas, llevó algo de peligro con sus embestidas. Sin embargo, no terminó de gravitar y se despachó con un par de resoluciones erráticas.

Sebastián Driussi (3): Otra pobre actuación de un jugador que no puede hacer valer la fuerte inversión que se efectuó por sus servicios. Totalmente neutralizado cuando luchó dentro del área y nada claro cuando retrocedió unos metros para tener contacto con la pelota.

Ian Subiabre (6): Intermitente, con buenas y malas intervenciones y también con varias decisiones equivocadas. Paralelamente, fue muy peligroso cuando decidió apostar por la verticalidad y también cuando le puso un centro en la cabeza a Montiel para el 1-1.

Ingresaron:

Cristian Jaime (5,5): Ingresó promediando la etapa complementaria y no pudo generar demasiado peligro para el arco rival.

Kevin Castaño (-): Entró para reforzar la mitad de la cancha, pero no logró aportar demasiado en ninguna faceta.

Facundo Colidio (-): Escasos minutos en el campo de juego.

Maximiliano Salas (-): Ingresó en la recta final del espectáculo.

