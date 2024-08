Después de lo que fue la extensa novela que protagonizaron River y San Lorenzo por la ficha de Adam Bareiro, quien terminó firmando para el equipo que en la actualidad conduce Marcelo Gallardo, desde el Bajo Flores están dispuestos a darle más refuerzos a Leandro Romagnoli, que fue uno de los grandes pedidos que le hizo a Marcelo Moretti para continuar al frente del plantel.

Los que visten de azulgrana ya adquirieron a Nicolás Tripichio, Matías Reali, Santiago Rodríguez y Andrés Vombergar, quienes debieron aguardar algunos partidos para poder jugar dado a que la institución presidida por Moretti se encontraba inhibida por diferentes deudas. Y ahora buscan a un olvidado por el Millonario: Augusto Batalla.

Luego de lo que fue su préstamo en Granada, que terminó perdiendo la categoría y no pudo quedarse con el arquero nacido en Hurlingham. A raíz de ello, regresó a River pero sin poder tener la chance de pelear por un lugar con Franco Armani y Jeremías Ledesma, ya que hace unos meses fue Martín Demichelis quien le negó la posibilidad. Aunque con Gallardo tampoco tendrá minutos.

Relegado en el club donde se formó, el periodista Pablo Lafourcade sostuvo que después de lo que fue el empate entre San Lorenzo y Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores, desde el Bajo Flores iniciaron las gestiones para que Batalla tenga un segundo ciclo en la institución donde mejor le fue, pese a que no logró ningún título.

Dentro del Nuevo Gasómetro hay muchísima ilusión con la posibilidad de repatriar al ex Atlético Tucumán y Unión La Calera, por lo que tendrán hasta el 31 de agosto para negociar con Jorge Brito y compañía, y así buscar la manera de sumar a quien, cuando estuvo en el club de Núñez, apareció en el radar de Real Madrid.

Augusto Batalla podría volver a San Lorenzo.

Los números de Augusto Batalla en San Lorenzo

Durante su único paso por San Lorenzo, desde julio de 2021 hasta diciembre de 2023, Augusto Batalla dejó una grandiosa impresión: disputó 70 partidos, le convirtieron 42 goles y mantuvo la valla invicta en 40 ocasiones.

Augusto Batalla no terminó bien con la dirigencia de San Lorenzo

Tiempo después de marcharse, Augusto Batalla rompió el silencio y confesó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a emigrar. Y se mostró en la vereda opuesta a los dichos del presidente de San Lorenzo: “Le hicimos una oferta que era mejor que la del Granada, pero si eligió irse es un tema de él”, expresó Marcelo Moretti.

En diálogo con Radio La Red, el arquero de 28 años fue tajante: “Lo único que pido es que no le mientan a la gente con algunas cosas. No me fui por algo económico, no fue así. Solamente quería aclarar eso porque soy un tipo que va siempre con la verdad y sobre todas las cosas no me gusta que se mienta de mi persona”, indicó. Y añadió: “Sinceramente no sé por qué se dijo eso. Creo que la gente de San Lorenzo lo sabe porque la muestra de cariño que me brinda a la distancia es un montón”.