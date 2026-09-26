Alineaciones de Estudiantes y Rosario Central: cómo ver EN VIVO y ONLINE la Supercopa Internacional

Desde las 16:00 en el Madre de Ciudades, el Pincha y el Canalla van por un nuevo título nacional. Todo lo que hay que saber del partido.

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se verán las caras este sábado desde las 16:00 horas en el imponente Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en la gran final de la Supercopa Internacional 2026.

El Pincha sacó pasaje a esta definición tras coronarse campeón del Trofeo de Campeones 2025, mientras que el Canalla se ganó su lugar por haber terminado en lo más alto de la Tabla Anual de la pasada temporada. Ahora, con arbitraje de Darío Herrera, ambos buscarán bordarse una nueva estrella oficial.

El conjunto dirigido por Alexander Medina llega a este cruce en un momento irregular, siendo protagonista en todos los frentes que disputa. Además, el León cuenta con el antecedente fresquito de haber goleado 3-0 a los rosarinos por la Copa Argentina hace tan solo unos meses.

Por el lado de la Academia rosarina, el clima es de revancha y mucha expectativa. El entrenador Jorge Almirón llega con la misión de sumar un nuevo título, aunque tuvo algunos dolores de cabeza en el armado del once inicial debido a las bajas de Jáminton Campaz y Vicente Pizarro, afectados a sus selecciones.

Las probables alineaciones de Estudiantes y Rosario Central

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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Dónde ver la Supercopa Internacional

El partido, pautado para las 16:00 en el Madre de Ciudades, será posible de sintonizar mediante ESPN Premium del pack fútbol, aunque también se podrá ver por Dsports (canales 610 y 1610 de DirecTV) y DGo.

El equipo arbitral de la Supercopa Internacional

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

Quinto árbitro: Federico Cano

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Por qué Estudiantes y Central juegan la Supercopa Internacional

El Pincha logró clasificar a este certamen a partido único luego de ganar el Trofeo de Campeones 2025 ante Platense, a fines del año pasado. El Canalla, en tanto, clasificó por haber sido el líder de la tabla anual de la temporada 2025, donde incluso ganó aquel polémico trofeo en AFA que valió un nuevo título en el fútbol argentino: el campeón de liga.

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La previa de Estudiantes y Rosario Central: todo lo que tenés que saber