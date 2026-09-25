El Xeneize deberá afrontar el duelo ante la Academia con una baja sensible. Los de Avellaneda, en cambio, apuntan a repetir los 11.

Este domingo 27 de septiembre, desde las 17:00 en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, Boca y Racing se medirán por los cuartos de final de la Copa Argentina luego de haber dejado en camino a Vélez, quien reclamó por la mala inclusión de los extranjeros en la lista del Xeneize, sin éxito, y Belgrano respectivamente.

De no mediar inconvenientes, el Vasco Arruabarrena repetirá una vez más el mismo equipo de campo de los últimos dos compromisos, ante Sao Paulo y San Lorenzo, con el único cambio obligatorio en el arco ante la ausencia de Álvaro Montero, quien se encuentra representando a la Selección Colombia en la fecha FIFA. El reemplazante del arquero cafetero será Leandro Brey, que ya tomó su lugar este semestre en la fecha 9 del Clausura ante Central Córdoba

De parte de Racing, la idea de Juan Pablo Vojvoda es repetir el 11 inicial por primera vez desde su llegada al mando académico. Luego de una mala racha de cuatro encuentros sin triunfos, el equipo de Avellaneda volvió a la victoria el pasado viernes, por 3 a 1 ante Sarmiento. Ante la conformidad, el DT dispondría del mismo equipo ante Boca este domingo.

Las posibles formaciones de Boca y Racing

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Cuándo y dónde se juegan los cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing

El partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 se disputará el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito de Rosario Central. En un principio estaba pautado para que se juegue en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero el amistoso de la Selección Argentina ante Bolivia del 30/09 obligó a cambiar la sede. Respecto al horario, el duelo quedó pautado para dicho domingo 27 a las 17:00.

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El equipo arbitral completo

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

El cuadro de la Copa Argentina