Tras pasar un tiempo en la cárcel, el exmediocampista protagonizó un confuso episodio que vuelve a enfrentarlo a la Justicia.

Ezequiel Cirigliano sumó este jueves un nuevo episodio con la policía y se encuentra nuevamente detenido. El exfutbolista de River Plate había estado preso durante más de dos meses en 2022 y ahora se enfrenta a un nuevo proceso judicial.

En aquella oportunidad, fue a la cárcel por haber participado de un robo en un domicilio en el que le incautaron un arma de fuego. Luego, se conoció que sufría depresión y esquizofrenia, un cuadro que lo complicó en los últimos años.

Este jueves, BOLAVIP pudo saber a través de su familia que Cirigliano habría sufrido un brote al regresar de su trabajo y que esto desató un confuso episodio que derivó en la detención del exvolante del Millonario.

Cirigliano le habría robado el arma reglamentaria a un policía que vigilaba en una garita para luego irse a su casa. A raíz de esto, policías lo siguieron hasta su domicilio, en Tres de Febrero, donde se produjo la detención.

Por el momento, se desconoce cómo continuará su proceso, algo que determinará la Justicia en las próximas horas, aunque se sabe que es acusado de robo y atentado a la autoridad.

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Cirigliano se retiró del fútbol en 2024 luego de un breve paso por el fútbol de Filipinas, donde había defendido los colores de Stallion Laguna. Anteriormente, había jugado para clubes de la talla de Hellas Verona, Dallas, Tigre, Atlético Tucumán y Godoy Cruz, entre otros.

Los números de Cirigliano en River

El exmediocampista debutó en 2010 con la camiseta de River Plate y disputó un total de 65 compromisos sin anotar goles. Fue parte de los planteles que iniciaron el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo y que conquistaron la Copa Sudamericana 2014, la Copa Libertadores 2015 y la Recopa de ese mismo año. También sufrió el descenso en 2011 y la recuperación del equipo hacia la Primera División.

Datos clave

Ezequiel Cirigliano fue detenido por presuntamente robar el arma de un policía.

fue detenido por presuntamente robar el arma de un policía. Tres de Febrero fue el sitio exacto donde los oficiales concretaron su arresto.

fue el sitio exacto donde los oficiales concretaron su arresto. 2024 fue el año de su retiro profesional tras jugar en Filipinas.