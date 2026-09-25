Colapinto quedó 10° en la clasificación del GP de Azerbaiyán 2026: posiciones confirmadas

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán ya se disputó y quedó todo definido para la 15° carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino Franco Colapinto logró avanzar Q3 y largará en la 10° posición.
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El gran ausente en la parte delantera de la parrilla será Kimi Antonelli. El líder del campeonato sufrió un accidente en la Q1 y, aunque logró clasificar a Q2, largará 16° en la carrera del circuito callejero de Bakú. Por su parte, su compañero de equipo George Russell consiguió la pole position.
⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Grilla de partida del GP de Azerbaiyán 2026
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oliver Bearman (Haas)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Alex Albon (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Checo Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Vista cenital del A526 de Franco Colapinto en Bakú (Getty Images)
Colapinto llega a Bakú con la confianza por las nubes y con un objetivo claro: ganarle a Gasly
Orden de eliminación de la qualy
- Q1: Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hülkenberg (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin), Checo Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac) y Lance Stroll (Aston Martin).
- Q2: Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Alex Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Kimi Antonelli (Mercedes).
- Q3: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) y Franco Colapinto (Alpine).