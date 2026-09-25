Colapinto quedó 10° en la clasificación del GP de Azerbaiyán 2026: posiciones confirmadas

Franco logró avanzar a Q3 en la qualy de Bakú y comenzará la carrera del sábado desde la zona de puntos.

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán ya se disputó y quedó todo definido para la 15° carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino Franco Colapinto logró avanzar Q3 y largará en la 10° posición.

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El gran ausente en la parte delantera de la parrilla será Kimi Antonelli. El líder del campeonato sufrió un accidente en la Q1 y, aunque logró clasificar a Q2, largará 16° en la carrera del circuito callejero de Bakú. Por su parte, su compañero de equipo George Russell consiguió la pole position.

⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Grilla de partida del GP de Azerbaiyán 2026

George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

Vista cenital del A526 de Franco Colapinto en Bakú (Getty Images)

Orden de eliminación de la qualy

Q1: Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hülkenberg (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin), Checo Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac) y Lance Stroll (Aston Martin).

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Q2: Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Alex Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Kimi Antonelli (Mercedes).