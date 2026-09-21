Una figura de Rosario Central estuvo involucrado en un impactante accidente automovilístico

En el camino al aeropuerto de Rosario ocurrió un fuerte accidente de tránsito.

Horas después de la importante victoria de Rosario Central frente a Argentinos Juniors por la fecha 10 del Grupo B del Torneo Clausura, una figura del elenco comandado por Jorge Almirón se vio involucrado en un importante accidente de tránsito ocurrido en la ciudad santafesina.

Es que, Gastón Ávila, quien completó los 90 minutos contra el Bicho de La Paternal, estuvo en la escena de un choque que se dio en el camino al aeropuerto de Rosario, en el que una camioneta terminó perdió el control y terminó impactando contra un árbol en horas de esta mañana.

Según los primeros reportes, el futbolista del Canalla no habría estado en la camioneta, pero el vehículo le pertenece a él y era manejado por un amigo suyo, por lo que rápidamente se acercó hacia el lugar de los hechos para acompañar. Tal es así que fue captado en una foto que se viralizó.

Gastón Ávila en el lugar del accidente.

Gastón Ávila en el lugar del accidente.

Como consecuencia de este accidente, la camioneta, una Ford Raptor F-150, sufrió importantes daños materiales, debido a que perdió una parte del motor, así como también se le rompió el neumático superior izquierdo, que va en la zona del conductor.

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La historia que subió Gastón Ávila

Por el lado del jugador, para llevar tranquilidad por lo ocurrido, publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que se lo ve junto a su hija, en su casa, al horario del accidente. “En la hora del choque! Estamos descansado para ir al dermatólogo, estoy bien, gracias por la preocupación, un abrazo grande”, fueron sus últimas palabras.

La historia que subió Gastón Ávila.

Datos clave

Gastón Ávila , jugador de Rosario Central, estuvo en el lugar de un accidente vial.

, jugador de Rosario Central, estuvo en el lugar de un accidente vial. Una camioneta Ford Raptor F-150 del futbolista chocó contra un árbol en Rosario.

del futbolista chocó contra un árbol en Rosario. El vehículo del defensor era manejado por un amigo y sufrió graves daños materiales.