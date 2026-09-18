Así quedaron la tabla anual y los cruces de playoffs del Torneo Clausura 2026

Luego del primer día de los partidos de la fecha 10, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este viernes 18 de septiembre.
Durante la tarde, Central Córdoba empató 2-2 contra Defensa y Justicia en un partido híper polémico, en el que pasó de todo en el final, pero finalmente repartieron un punto por lado. En la noche, Racing venció 3-1 a Sarmiento de Junín y salió del fondo de la tabla de posiciones, por lo que se ilusiona con meter una buena recta final de campeonato.
Central Córdoba empató 2-2 con Defensa y Justicia. (@ClubDefensayJus)
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
(1°A) Instituto – Atlético Tucumán (8°B)
(4°B) Rosario Central – Boca Juniors (5°A)
(2°B) Sarmiento – Lanús (7°A)
(3°A) Vélez – Belgrano (6°B)
Lado derecho de la llave
(1°B) Argentinos Juniors – Unión de Santa Fe (8°A)
(4°A) Gimnasia (M) – Independiente Rivadavia (5°B)
(2°A) Defensa y Justicia – River Plate (7°B)
(3°B) Gimnasia (LP) – Independiente (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 48 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES
- Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Rosario Central – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia La Plata – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 40 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 39 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Independiente – 38 puntos
- Lanús – 37 puntos
- Defensa – 37 puntos
- Huracán – 35 puntos
- Gimnasia (M) – 35 puntos
- Sarmiento – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Talleres – 34 puntos
- Barracas Central – 33 puntos
- San Lorenzo – 33 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 29 puntos
- Newell’s – 28 puntos
- Atlético Tucumán – 27 puntos
- Banfield – 26 puntos
- Platense – 25 puntos
- Central Córdoba – 24 puntos
- Riestra – 20 puntos
- Aldosivi – 13 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO