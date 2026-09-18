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Torneo Clausura

Así quedaron la tabla anual y los cruces de playoffs del Torneo Clausura 2026

Este viernes hubo dos partidos y se generaron modificaciones en todas las tablas, antes de la recta final del campeonato.

Racing venció a Sarmiento de Junín.
© @RacingClubRacing venció a Sarmiento de Junín.

Luego del primer día de los partidos de la fecha 10, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este viernes 18 de septiembre.

Durante la tarde, Central Córdoba empató 2-2 contra Defensa y Justicia en un partido híper polémico, en el que pasó de todo en el final, pero finalmente repartieron un punto por lado. En la noche, Racing venció 3-1 a Sarmiento de Junín y salió del fondo de la tabla de posiciones, por lo que se ilusiona con meter una buena recta final de campeonato.

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Central Córdoba empató 2-2 con Defensa y Justicia. (@ClubDefensayJus)

Central Córdoba empató 2-2 con Defensa y Justicia. (@ClubDefensayJus)

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

(1°A) Instituto – Atlético Tucumán (8°B)
(4°B) Rosario Central – Boca Juniors (5°A)

(2°B) Sarmiento – Lanús (7°A)
(3°A) Vélez – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

(1°B) Argentinos Juniors – Unión de Santa Fe (8°A)
(4°A) Gimnasia (M) – Independiente Rivadavia (5°B)

(2°A) Defensa y Justicia – River Plate (7°B)
(3°B) Gimnasia (LP) – Independiente (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 48 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Rosario Central – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Gimnasia La Plata – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Estudiantes – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Instituto – 40 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Belgrano – 39 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  11. Independiente – 38 puntos
  12. Lanús – 37 puntos
  13. Defensa – 37 puntos
  14. Huracán – 35 puntos
  15. Gimnasia (M) – 35 puntos
  16. Sarmiento – 35 puntos
  17. Unión – 34 puntos
  18. Talleres – 34 puntos
  19. Barracas Central – 33 puntos
  20. San Lorenzo – 33 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 29 puntos
  23. Newell’s – 28 puntos
  24. Atlético Tucumán – 27 puntos
  25. Banfield – 26 puntos
  26. Platense – 25 puntos
  27. Central Córdoba – 24 puntos
  28. Riestra – 20 puntos
  29. Aldosivi – 13 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Nahuel de Hoz
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