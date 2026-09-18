Así quedaron la tabla anual y los cruces de playoffs del Torneo Clausura 2026

Este viernes hubo dos partidos y se generaron modificaciones en todas las tablas, antes de la recta final del campeonato.

Luego del primer día de los partidos de la fecha 10, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este viernes 18 de septiembre.

Durante la tarde, Central Córdoba empató 2-2 contra Defensa y Justicia en un partido híper polémico, en el que pasó de todo en el final, pero finalmente repartieron un punto por lado. En la noche, Racing venció 3-1 a Sarmiento de Junín y salió del fondo de la tabla de posiciones, por lo que se ilusiona con meter una buena recta final de campeonato.

Central Córdoba empató 2-2 con Defensa y Justicia. (@ClubDefensayJus)

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

(1°A) Instituto – Atlético Tucumán (8°B)

(4°B) Rosario Central – Boca Juniors (5°A)

(2°B) Sarmiento – Lanús (7°A)

(3°A) Vélez – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

(1°B) Argentinos Juniors – Unión de Santa Fe (8°A)

(4°A) Gimnasia (M) – Independiente Rivadavia (5°B)

(2°A) Defensa y Justicia – River Plate (7°B)

(3°B) Gimnasia (LP) – Independiente (6°A)

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 48 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia La Plata – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 40 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 39 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Independiente – 38 puntos Lanús – 37 puntos Defensa – 37 puntos Huracán – 35 puntos Gimnasia (M) – 35 puntos Sarmiento – 35 puntos Unión – 34 puntos Talleres – 34 puntos Barracas Central – 33 puntos San Lorenzo – 33 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 29 puntos Newell’s – 28 puntos Atlético Tucumán – 27 puntos Banfield – 26 puntos Platense – 25 puntos Central Córdoba – 24 puntos Riestra – 20 puntos Aldosivi – 13 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026