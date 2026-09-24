Predicción Boca – Racing: así saldrá el duelo de cuartos de final de la Copa Argentina según la Inteligencia Artificial

Gemini, la IA de Google, dio su pronóstico para el duelo entre el Xeneize y la Academia que se jugará este domingo en Rosario.

En el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Gigante de Arroyito, Boca y Racing se enfrentan en búsqueda del pase a semifinales del certamen federal. El duelo está pautado para este domingo 27 de septiembre desde las 17:00 y tendrá el arbitraje de Andrés Gariano.

Cabe destacar que el duelo se encuenta plagado de polémica, dado que el Xeneize clasificó luego de que AFA fallara a su favor ante el reclamo de Vélez por mala inclusión de los futbolistas extranjeros.

Como en la previa de cada clásico, desde BOLAVIP recurrimos a la Inteligencia Artificial para que dé su pronóstico. Sin rodeos, Gemini, IA de Google, vaticinó un empate en los 90 minutos con posterior clasificación de Boca por penales. A continuación, la predicción realizada.

La predicción de la IA sobre Boca – Racing

Resultado Final Simulado: Boca Juniors 1 – 1 Racing Club (Boca avanza 4-3 en la tanda de penales)

El desarrollo en los 90 minutos:

0-1 (Minuto 38): Racing golpea primero. Tras una primera media hora de mucha fricción y estudio, Adrián Martínez aprovecha un contraataque rápido y define cruzado ante la salida de Leandro Brey para irse al descanso en ventaja.

Racing golpea primero. Tras una primera media hora de mucha fricción y estudio, Adrián Martínez aprovecha un contraataque rápido y define cruzado ante la salida de Leandro Brey para irse al descanso en ventaja. 1-1 (Minuto 72): Boca, empujado por la urgencia en el complemento, arrincona a Racing a base de centros. El empate llega a través de la pelota parada: un tiro de esquina bien ejecutado que termina con un cabezazo letal de Lautaro Di Lollo en el área chica, forzando la definición desde los doce pasos.

La definición por penales (Boca 4 – 3 Racing):

La jerarquía bajo los tres palos: como marca la tendencia reciente, Brey se agiganta y contiene el segundo penal de Racing, tirándose hacia su palo derecho.

como marca la tendencia reciente, Brey se agiganta y contiene el segundo penal de Racing, tirándose hacia su palo derecho. Efectividad Xeneize: Boca ejecuta con frialdad y anota cuatro de sus remates.

Boca ejecuta con frialdad y anota cuatro de sus remates. El cierre: obligado a marcar el quinto penal para seguir con vida, el ejecutante de Racing busca ajustar demasiado el remate y estrella la pelota en el travesaño. Boca desata el festejo y sella su pasaje a las semifinales de la Copa Argentina.

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Cuándo y dónde se juegan los cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing

El partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 se disputará el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito de Rosario Central. En un principio estaba pautado para que se juegue en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero el amistoso de la Selección Argentina ante Bolivia del 30/09 obligó a cambiar la sede. Respecto al horario, el duelo quedó pautado para dicho domingo 27 a las 17:00.

El equipo arbitral completo

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

El cuadro de la Copa Argentina