Boca hoy: formación vs. Racing, dinero acumulado en Sudamericana y duda para el Maracaná

Todas las novedades del Xeneize de este viernes 25 de septiembre, a dos días de enfrentar a la Academia por la Copa Argentina.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este viernes 25 de septiembre de 2026, a días de enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. La formación que planea poner el Vasco ante la Academia, dudas respecto a la localía de Vasco da Gama en el Maracaná, la acumulación de dinero en la Copa Sudamericana y el drama de Ander Herrera en Real Zaragoza.

La probable formación de Boca vs. Racing por la Copa Argentina

El próximo domingo 27 de septiembre, a partir de las 17 horas, Boca enfrentará a Racing en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. Si bien resta la confirmación, Arruabarrena saldría desde el arranque con: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Rodolfo Arruabarrena, director técnico de Boca Juniors. (Foto: Prensa Boca).

¿Se cae la posibilidad de jugar contra Vasco en el Maracaná?

Desde que Vasco da Gama superó a Independiente Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se sabía que no iba a poder jugar como local ante Boca por las semifinales en el Estadio São Januário. Eso se debe a que la Conmebol exige una capacidad mínima para 30 mil espectadores en esta fase y en el caso del estadio del elenco brasileño, la misma es de 20.419.

La intención de Vasco da Gama es que el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana se dispute en el emblemático Estadio Maracaná, pero según pudo saber Bolavip, tanto Fluminense como Flamengo -que disputan la Libertadores- no quieren. De esta manera, la dirigencia del Vasco podría recurrir a la Justicia.

Otra alternativa para albergar el partido entre Vasco da Gama y Boca por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana es hacerlo en el Nilton Santos -de Botagofo- pero el Gigante de la Colina no tiene el deseo de jugar allí, por lo que todo se resolverá en los próximos días.

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Vasco da Gama, rival de Boca en las semifinales de la Sudamericana. (Foto: Getty).

Boca, el equipo que más dinero acumuló en la Sudamericana

Cada vez falta menos para saber quiénes se quedarán con la gloria continental. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ya tienen a sus semifinalistas y, en las últimas horas, la Conmebol dio a conocer cuánto dinero acumulado lleva cada uno de los equipos que están en competencia. Por otro lado, resaltó cuánto se llevará el campeón de cada una de las competiciones.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el que más dinero lleva acumulado es Boca con 6.28.000 dólares, pero cabe destacar que 3.680.000 los acumuló en la Libertadores, certamen que comenzó jugando, pero que al quedar tercero en su zona tuvo que pasar a jugar la copa de segundo orden en importancia.

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El dinero acumulado por los semifinalistas de la Sudamericana. (Foto: @Conmebol).

Ander Herrera vive un drama en Real Zaragoza

Ander Herrera, que se marchó de Boca en el último mercado de pases, volvió a sufrir una lesión en su espalda. Así lo comunicó Real Zaragoza: “Tras las molestias que arrastraba en su espalda en los últimos días, se le han realizado pruebas y se ha determinado que sufre una lumbalgia persistente“

“Así, Ander se someterá próximamente a tratamientos específicos para controlar su dolor y la evolución que presente marcará su disponibilidad para reincorporarse al grupo”.

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Ander Herrera. (Foto: @RealZaragoza).

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