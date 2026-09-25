Rosario Central recordó el pasillo de espaldas de Estudiantes y calentó la final de la Supercopa Internacional: “Falta de respeto”

Este sábado por la tarde, Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentan por la Supercopa Internacional 2026. Dicho duelo estelar con un título en juego corresponde a que son los ganadores del Trofeo de Campeones y de la Tabla Anual 2025. Sin embargo, el antecedente del pasillo de espaldas que ocurrió hace unos meses, aún genera una gran polémica.

Leandro González Pírez e Ignacio Ovando, de Estudiantes y Rosario Central. (Liga AFA)

A raíz de esa controversia que hizo mucho ruido en el fútbol argentino, fue parte de la conferencia de prensa protocolar. En ese sentido, Leandro González Pírez fue sincero y dio a conocer la versión del Pincha. “En su momento, cuando fue el día del partido, hablamos con Fatura y Fideo. Les avisamos lo que iba a pasar“, aclaró el zaguero central en primera instancia.

Luego continuó: “Aclaramos un millón de veces que no fue en contra de Rosario Central. Al contrario, resaltamos mucho la temporada que habían hecho“. Pocos segundos más tarde, también agregó: “Solamente que no estábamos conformes con la decisión que se había tomado. Es algo que ya quedó en el pasado, ya hubo otro campeón en el medio“.

Leandro González Pírez, defensor de Estudiantes de La Plata. (Liga AFA)

Sin embargo, Ignacio Ovando reveló la tajante posición en la que está Rosario Central y fue contundente. “Para nosotros fue una falta de respeto“, sentencio el defensor sin titubear al decirlo ante el micrófono y las cámaras. No conforme con esa declaración, también aseguró: “Lo tomamos así, nos dolió un montón para todos los que somos hinchas“.

Publicidad

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Esto es otro partido, lo que pasó ya pasó“, deslizó suavizando el panorama, antes de elevar la temperatura nuevamente. “Vamos a enfrentar a un rival que tuvo una falta de respeto para con nosotros y los vamos a enfrentar con eso en mente“, culminó el juvenil del Canalla.