Lautaro Martínez reveló la fórmula de la Selección Argentina sin Lionel Messi: “Arrancar de cero”

La Selección Argentina está transitando un momento histórico: el adiós a Lionel Messi. En vísperas de lo que será la despedida del astro en los próximos días y durante esta fecha FIFA, esta vez fue Lautaro Martínez quien se sinceró sobre lo que será el nuevo proceso sin la participación del ídolo de todo un país y dejó frases más que interesantes.

Cabe recordar que son los primeros partidos del combinado nacional luego de la derrota en la final contra España por la Copa del Mundo 2026 y los tres serán en el país. En ese sentido, un dato importante a tener en cuenta es que los amistosos internacionales serán contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, en Córdoba, La Bombonera y el Monumental, respectivamente.

Lautaro Martínez y Lionel Messi, en la Selección Argentina

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, el Toro fue contundente ante la inminente salida de Messi. “Todavía no se fue, queda el último partido y después veremos“, expresó Lautaro en primera instancia, quitándole controversia al futuro inmediato. Pocos segundos más tarde, Martínez también manifestó: “Queda el legado que dejó“.

De cara a lo que será una renovación por la ausencia de los principales referentes del plantel de la Selección Argentina, el goleador expresó: “Después estamos todos los chicos que venimos siempre sumando y la gente nueva“. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y fue ahí cuando soltó: “Hay que arrancar de cero, como en cada proceso“.

Lautaro Martínez, en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Por otro lado, reconoció la calidad de los nuevos integrantes y resaltó: “Hay muchos chicos interesantes“. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, destacó al grueso de los futbolistas que están desde hace años. “Pero algunos venimos de jugar dos Mundiales, al final eso es lo importante: continuar con el legado de Leo, Otamendi y Ángel“, aseguró el Toro.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Hay que seguir disfrutando. Será un proceso importante para nosotros también“, reconoció el delantero de Inter de Milán sin titubear al decirlo. Por último pero no menos importante, también sentenció: “Daremos lo mejor para la Selección, como siempre“.

"QUEDA EL LEGADO QUE DEJÓ (LEO MESSI) Y DESPUÉS TODOS LOS CHICOS QUE VENIMOS SIEMPRE SUMANDO Y LA GENTE NUEVA"



Lautaro Martínez habló sobre la despedida de Messi y el rearmado de la Selección sin el 10



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El cronograma de la Selección Argentina hasta el partido con Bolivia

Sábado 26 de septiembre

10.00 Entrenamiento (cerrado)



Lunes 28 de septiembre

16.00 Entrenamiento (15 minutos abierto a la prensa)



Martes 29 de septiembre

14.15 Conferencia Lionel Scaloni

15.30 Entrenamiento (15 minutos abierto a la prensa)

Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales

Argentina vs. Bolivia – miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en La Bombonera, en Buenos Aires

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.