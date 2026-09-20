Las alineaciones de Rosario Central y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026

En el Gigante de Arroyito, el Canalla recibe al Bicho en un partido determinante para la tabla de posiciones.

Este domingo por la tarde, Rosario Central recibe a Argentinos Juniors por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Gigante de Arroyito, es fundamental ya que ambos equipos pelean en lo más alto de la tabla anual y también por clasificar a los playoffs del campeonato.

El Canalla viene de ganarle a Tigre en condición de visitante y anteriormente empató el clásico contra Newell´s de local, por lo que regresa a jugar con su público. Un triunfo lo acomoda entre los primeros lugares, justo antes de la recta final del certamen doméstico.

El Bicho acumula dos empates seguidos: 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y 0-0 contra Barracas Central. En ese sentido, el conjunto de la Paternal busca una victoria que le dé aire para poder sacarle ventaja a sus competidores que lo persiguen de cerca en la tabla anual.

Las formaciones de Rosario Central y Argentinos Juniors

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Veron, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di Maria, Alan Rodriguez, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Alan Núñez; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón, Gabriel Florentín.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026