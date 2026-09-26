El piloto argentino había largado noveno, pero un grave error le obligó a abandonar tanto a él como a Pierre Gasly.

Final del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la F1. El circuito callejero de Bakú volvió a recibir a la Máxima y George Russell se quedó con la carrera tras haber largado desde la pole. Franco Colapinto cometió su primer gran error de la temporada y dejó a Alpine sin la posibilidad de sumar puntos.

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Tanto el argentino como Pierre Gasly estaban bien posicionados para obtener unidades, pero Franco terminó chocando al francés en un intento fallido por ganar posiciones por dentro en la relanzada luego del Safety Car provocado por el accidente de Alex Albon.

Por su pare, el líder del campeonato –Kimi Antonelli- había sufrido un accidente en la Q1 de la qualy y partió 16°. Sin embargo, se aprovechó de los siete abandonos, logró remontar hasta el P5 y continúa cómodo en la cima del Mundial de Pilotos 2026.

Posiciones del GP de Azerbaiyán 2026

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Oscar Piastri (McLaren) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF Franco Colapinto (Alpine) – DNF Pierre Gasly (Alpine) – DNF Lando Norris (McLaren) – DNF Alex Albon (Williams) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

GP de Azerbaiyán 2026: resumen minuto a minuto

¡FINAL! ¡GEORGE RUSSELL ES EL GANADOR DE LA CARRERA DEL GP DE AZERBAIYÁN!

VUELTA 51/51 : ¡Accidente de Valtteri Bottas en el final! Otro abandono.

: ¡Accidente de Valtteri Bottas en el final! Otro abandono. VUELTA 51/51 : Úuuultima vuelta. Si Russell no se equivoca, ganará el GP de Azerbaiyán.

: Úuuultima vuelta. Si Russell no se equivoca, ganará el GP de Azerbaiyán. VUELTA 49/51 : Verstappen presiona a Russell para intentar quitarle el triunfo. Está a menos de 1 segundo.

: Verstappen presiona a Russell para intentar quitarle el triunfo. Está a menos de 1 segundo. VUELTA 44/51 : Antonelli supera a Hamilton y ya está 5°.

: Antonelli supera a Hamilton y ya está 5°. VUELTA 40/51: ¡PIASTRI SE PASA Y PIERDE POSICIONES! Cae al P15.

VUELTA 38/51 : Se relanza la carrera tras el Safety Car.

: Se relanza la carrera tras el Safety Car. VUELTA 37/51: Franco Colapinto también abandona la carrera .

. VUELTA 36/51: DOBLE ACCIDENTE DE ALPINE EN LA RELANZADA. Gasly y Norris abandonan la carrera tras un grave error de Colapinto.

VUELTA 32/51: Colapinto pasó por los pits para poner neumáticos blandos bajo Safety Car.

VUELTA 31/51: ¡Primer accidente! Albon se va contra el muro y queda afuera. SAFETY CAR.

VUELTA 30/51 : ¡Despiste de Lando Norris! Cae al P9 por delante de Colapinto.

: ¡Despiste de Lando Norris! Cae al P9 por delante de Colapinto. VUELTA 24/51 : Fernando Alonso también abandona . Ninguno de los pilotos de Aston Martin completará la carrera.

: . Ninguno de los pilotos de Aston Martin completará la carrera. VULETA 23/51: Kimi Antonelli pasó a Colapinto. Franco baja al P10 .

. VUELTA 20/51: Antonelli está 10° y va por Colapinto.

VUELTA 15/51 : Kimi Antonelli ya está 11° y se acerca a la zona de puntos.

: Kimi Antonelli ya está 11° y se acerca a la zona de puntos. VUELTA 10/51 : Colapinto se mantiene 9°, justo por detrás de Pierre Gasly.

: Colapinto se mantiene 9°, justo por detrás de Pierre Gasly. VUELTA 9/51 : Lance Stroll , de Aston Martin, abandona la carrera . Su ingeniero de pista le ordenó que retire el coche.

: , de Aston Martin, . Su ingeniero de pista le ordenó que retire el coche. VUELTA 5/51 : Kimi Antonelli solo ganó una posición por el momento. Está 15°.

: Kimi Antonelli solo ganó una posición por el momento. Está 15°. VUELTA 1/5 1: Verstappen ganó posiciones, pero Franco sigue 9°.

1: Verstappen ganó posiciones, pero Franco sigue 9°. VUELTA 1/57 : Largada prolija en Bakú. No hubo accidentes.

: Largada prolija en Bakú. No hubo accidentes. ¡COMENZÓ LA CARRERA!

La carrera de Azerbaiyán es a 51 vueltas.

“Voy a intentar hacerlo bien en la largada para cuidar a Pierre (Gasly) y, después, ir para adelante”, declaró Colapinto este sábado antes de la carrera.

Momento del himno nacional de Azerbaiyán

Bienvenidos todos a la cobertura de la carrera del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto girando en Bakú con el A526 Getty Images)

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El grave error de Colapinto que provocó un triple accidente