Cómo va River vs. Boca por el Superclásico de Reserva del Torneo Proyección 2026

Este viernes por la tarde, River recibe a Boca por el Torneo Proyección 2026. Desde las 19 horas, el Superclásico de Reserva se lleva a cabo en el predio que posee el Millonario en Ezeiza, bajo el arbitraje de Valentín Pérsico. Además, el encuentro es transmitido a través de LPF Play y cuenta con el minuto a minuto de BOLAVIP.
Las formaciones de River y Boca para el Superclásico de Reserva
River: Jeremías Martinet; Benjamín Rodríguez, José Paz, Facundo González, Joel Pensotti; Gonzalo Pereyra, Elías Núñez, Román Fernández, Valentín Lucero; Maximiliano Soria y Santiago Meloni.
Boca: Thiago Perruisset; Matías Baroni, Gian Paoli, Julio Coria, Baltazar Blum; Ignacio Moroni, Blas Moyano, Franco Pérez; Kevin Ferreira, Rodrigo Bacidalupe y Márquez.
Dónde ver el Superclásico de Reserva
El Superclásico de Reserva entre River y Boca será posible de ver EN VIVO y online desde un Smart TV, computadora o celular en la plataforma exclusiva de la Liga Profesional, LPF Play.
Cuerpo arbitral del partido
- Árbitro: Valentín Pérsico
- Árbitro asistente 1: Leandro Idio
- Árbitro asistente 2: Valentino Gaillard
- Cuarto árbitro: Juan Ferreyra