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Torneo Proyección

Cómo va River vs. Boca por el Superclásico de Reserva del Torneo Proyección 2026

En el River Camp de Ezeiza, el Millonario recibe al Xeneize para medirse entre los gigantes del fútbol argentino.

River y Boca, por el Torneo Proyección 2026.
River y Boca, por el Torneo Proyección 2026.

Este viernes por la tarde, River recibe a Boca por el Torneo Proyección 2026. Desde las 19 horas, el Superclásico de Reserva se lleva a cabo en el predio que posee el Millonario en Ezeiza, bajo el arbitraje de Valentín Pérsico. Además, el encuentro es transmitido a través de LPF Play y cuenta con el minuto a minuto de BOLAVIP.

Las formaciones de River y Boca para el Superclásico de Reserva

River: Jeremías Martinet; Benjamín Rodríguez, José Paz, Facundo González, Joel Pensotti; Gonzalo Pereyra, Elías Núñez, Román Fernández, Valentín Lucero; Maximiliano Soria y Santiago Meloni.

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Boca: Thiago Perruisset; Matías Baroni, Gian Paoli, Julio Coria, Baltazar Blum; Ignacio Moroni, Blas Moyano, Franco Pérez; Kevin Ferreira, Rodrigo Bacidalupe y Márquez.

Dónde ver el Superclásico de Reserva

El Superclásico de Reserva entre River y Boca será posible de ver EN VIVO y online desde un Smart TV, computadora o celular en la plataforma exclusiva de la Liga Profesional, LPF Play.

Cuerpo arbitral del partido

  • Árbitro: Valentín Pérsico
  • Árbitro asistente 1: Leandro Idio
  • Árbitro asistente 2: Valentino Gaillard
  • Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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