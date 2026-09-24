River hoy: interés por Agustín Rossi y dura derrota de Gallardo con Ecuador

Todas las novedades del Millonario de este jueves 24 de septiembre, con el plantel entrenando en pleno parate por fecha FIFA.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 24 de septiembre de 2026. El Millonario sigue de cerca a Agustín Rossi ante la posible salida de Santiago Beltrán, la caída de Ecuador en el estreno de Marcelo Gallardo como DT, habrá amistoso ante Vélez y el valor del Thiago Almada, que lo ubica como el futbolista más caro del fútbol argentino.

River tiene en la mira a Agustín Rossi

En los últimos años, River Plate exportó a un puñado de jugadores a Europa a través de ventas imponentes que engrosaron las arcas del club. Santiago Beltrán está destinado a ser la próxima joya que desembarque en el viejo continente y la presión aumenta para que así suceda.

En poco tiempo bajo los tres palos del Millonario, el arquero de 21 años demostró una enorme seguridad para ganarse la titularidad, incluso en la recta final del pasaje de un ídolo como Franco Armani por el club. Mientras la dirigencia intenta extenderle el vínculo y aumentarle la cláusula de rescisión, ya la buscan reemplazo por si una pronta venta es inevitable.

En los últimos días se conoció que River ya entabla negociaciones con Yassine Bounou, el destacado arquero marroquí que milita en Al Hilal de Arabia Saudita y es confeso hincha de River Plate. Pero hay otro jugador en carpeta, también del exterior.

Se trata de Agustín Rossi, el argentino que se hizo dueño del arco de Flamengo. El futbolista que también supo ser titular en Boca Juniors durante un buen período, es la alternativa a Bono, de operación compleja por el imponente salario que percibe en tierras saudíes.

Agustín Rossi. (Foto: Getty).

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Dura caída de Ecuador en el estreno de Gallardo

Marcelo Gallardo inició su camino en la Selección de Ecuador en un amistoso internacional ante Corea del Sur en condición de visitante. Los dirigidos por el Muñeco cayeron por 3 a 0, un resultado que empañó el estreno del ex DT de River al frente del combinado que llegó a 16avos de final el pasado Mundial 2026.

Una vez finalizado el encuentro, Marcelo Gallardo dialogó con la prensa y analizó la dolorosa caída de Ecuador: “Hay que gestionar con inteligencia, sobre todo viendo lo que pasó hoy. No estaba dentro de la previsto el resultado, pero sí la sensación de cómo fueron llegando los futbolistas, de cómo se fueron sintiendo estos días con pocas horas de descanso“.

Además, agregó: “Esto recién inicia, mantener cierta calma, está bueno que duela porque da una sensación de querer recuperarse rápidamente y vamos a tener estos días para eso, para recuperarnos y refrescar conceptos y esperar a que el próximo partido nos encuentre mejor”.

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Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Amistoso ante Vélez en el River Camp

Para no perder ritmo futbolístico durante el parate de dos semanas, River jugará un partido amistoso frente a Vélez, el próximo sábado en el predio de Ezeiza. El mismo será a puertas cerradas, por lo que no contará con la presencia de hinchas locales.

Según pudo saber Bolavip, el mismo no tiene nada que ver con el amistoso que arreglaron las dos instituciones semanas atrás, cuando el Millonario incorporó a Tobías Andrada. El mismo podría darse más adelante, en otro tipo de contexto.

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Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez. (Foto: Getty).

Almada, el jugador más valioso del fútbol argentino

Más allá de sus presentes, River Plate y Boca Juniors continúan dominando, de manera contundente, el plano de los valores de mercado de la máxima categoría del fútbol argentino. En ese contexto, en las últimas horas, el sitio web especializado Transfermarkt expuso una actualización de todos y cada uno de los jugadores del plano doméstico.

En medio de ese panorama, quien mira a todos desde arriba y con mucha diferencia es Thiago Almada. El volante ofensivo del combinado Millonario y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 cuenta actualmente con una cotización de nada más ni nada menos que 20 millones de euros.

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Thiago Almada. (Foto: Prensa River).

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