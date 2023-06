Este martes, el mundo del fútbol amaneció revolucionado por una noticia que puede llegar a dar que hablar: es que un equipo del fútbol argentino indujo la posibilidad de un regreso de Carlos Bianchi a la dirección técnica en el país. Enterate de quién se trata y qué chances hay.

+ La declaración que abre una puerta a la vuelta de Carlos Bianchi:

En conversación con el medio “DSports Radio”, fue Christian Bassedas, director deportivo de Vélez Sarsfield, quien sostuvo la posibilidad de contactar al histórico entrenador de la institución para suceder a Ricardo Gareca, quien presentó su renuncia este fin de semana.

“¿Si Carlos es una posibilidad? No lo descartaría. Con él tengo una buena relación, de respeto absoluto. En estos momentos necesitamos de todos, es importante que la gente capaz que ama al club esté con nosotros para guiarnos. Me encantaría que nos ayude”, lanzó el ex futbolista, DT y mánager del ‘Fortín’, que también le dio un respaldo transitorio a Marcelo Bravo, que se hará cargo interinamente del primer equipo.

+ Carlos Bianchi y una larga “siesta” como entrenador:

El DT multicampeón con Vélez y Boca Juniors lleva un tiempo extenso sin dirigir: no lo hace desde el 27 de agosto del 2014, hace más de nueve años, cuando vistió por última vez el buzo de estratega al mando del ‘Xeneize’, en una caída por 3-1 ante Estudiantes.

+ Todos los títulos de Carlos Bianchi como entrenador de Vélez:

El “Virrey” es el máximo DT ganador de la historia del ‘Fortín’, con 6 títulos conseguidos en apenas tres años y medio, tres de ellos a nivel internacional:

Torneo Clausura 1993

Copa Libertadores 1994

Copa Intercontinental 1994

Torneo Apertura 1995

Copa Interamericana 1996

Torneo Clausura 1996

De esta manera, el equipo de Liniers se ¿ilusiona? con el regreso de uno de sus grandes ídolos para este delicado presente deportivo e institucional. ¿Se dará la vuelta del emblema de la casa?