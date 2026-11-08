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Torneo Clausura

Central Córdoba vs. Lanús en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 16 del Torneo Clausura

Central Córdoba y Lanús se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Alfredo Terrera, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Central Cordoba vs. Lanus, Torneo Clausura
Central Cordoba vs. Lanus, Torneo Clausura

Central Córdoba recibe a Lanús este domingo 8 de noviembre desde las 19:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Alfredo Terrera.

Lanús llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Central Córdoba tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Central Córdoba perdió 0-2 como visitante ante Platense. El conjunto marcha 15° con 10 puntos. Antes perdió 0-5 como local ante Vélez.

Lanús viene de empatar 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza. El equipo ocupa el puesto 5 con 25 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Banfield.

El historial entre Central Córdoba y Lanús

Central Córdoba y Lanús se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 3 triunfos de Central Córdoba, 3 de Lanús y 6 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/04/2026Lanús vs. Central Córdoba0-0Liga Profesional Argentina
22/08/2025Lanús vs. Central Córdoba1-0CONMEBOL Sudamericana
15/08/2025Central Córdoba vs. Lanús1-0CONMEBOL Sudamericana
17/08/2024Lanús vs. Central Córdoba1-1Liga Profesional Argentina
07/03/2024Lanús vs. Central Córdoba0-1Liga Profesional Argentina
16/10/2023Central Córdoba vs. Lanús0-0Liga Profesional Argentina
12/04/2023Central Córdoba vs. Lanús1-1Liga Profesional Argentina
26/08/2022Central Córdoba vs. Lanús2-2Liga Profesional Argentina
09/05/2022Central Córdoba vs. Lanús3-3Liga Profesional Argentina
02/10/2021Lanús vs. Central Córdoba2-1Liga Profesional Argentina

Horario del partido

  • Argentina: 19:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max
  • Chile: TyC Sports Internacional
  • Perú: TyC Sports Internacional
  • Ecuador: TyC Sports Internacional
  • Colombia: TyC Sports Internacional
  • Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
  • México: TyC Sports Internacional
  • Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
  • Centroamérica: TyC Sports Internacional

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Central Córdoba y Lanús se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Central Córdoba suma 10 puntos en el torneo.
  • Lanús suma 25 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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