Central Córdoba vs. Lanús en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 16 del Torneo Clausura

Central Córdoba recibe a Lanús este domingo 8 de noviembre desde las 19:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Alfredo Terrera.
Lanús llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Central Córdoba tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Central Córdoba perdió 0-2 como visitante ante Platense. El conjunto marcha 15° con 10 puntos. Antes perdió 0-5 como local ante Vélez.
Lanús viene de empatar 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza. El equipo ocupa el puesto 5 con 25 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Banfield.
El historial entre Central Córdoba y Lanús
Central Córdoba y Lanús se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 3 triunfos de Central Córdoba, 3 de Lanús y 6 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/04/2026
|Lanús vs. Central Córdoba
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|22/08/2025
|Lanús vs. Central Córdoba
|1-0
|CONMEBOL Sudamericana
|15/08/2025
|Central Córdoba vs. Lanús
|1-0
|CONMEBOL Sudamericana
|17/08/2024
|Lanús vs. Central Córdoba
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|07/03/2024
|Lanús vs. Central Córdoba
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|16/10/2023
|Central Córdoba vs. Lanús
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|12/04/2023
|Central Córdoba vs. Lanús
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|26/08/2022
|Central Córdoba vs. Lanús
|2-2
|Liga Profesional Argentina
|09/05/2022
|Central Córdoba vs. Lanús
|3-3
|Liga Profesional Argentina
|02/10/2021
|Lanús vs. Central Córdoba
|2-1
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
- Chile: TyC Sports Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
- México: TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
- Centroamérica: TyC Sports Internacional
Tabla de posiciones
En síntesis
- Central Córdoba y Lanús se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Central Córdoba suma 10 puntos en el torneo.
- Lanús suma 25 puntos en el torneo.