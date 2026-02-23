Con guiño a Carlos Bianchi, Vélez reaccionó a la salida de Marcelo Gallardo de River

El fútbol argentino se encuentra sacudido tras darse a conocer la salida de Marcelo Gallardo de River. Luego de que el propio Muñeco confirmara que el duelo de este jueves ante Banfield será su última función, las reacciones inundaron las redes. En medio de esta vorágine apareció Vélez, el verdugo que le dio el golpe de gracia al DT millonario, y aprovechó para lanzar una sutil pero picante chicana.

A través de sus canales oficiales, el Fortín publicó un breve video protagonizado por su actual entrenador, Guillermo Barros Schelotto, pero esconde una profunda referencia a Carlos Bianchi, ídolo absoluto de Vélez y el nombre con el que Gallardo fue comparado en múltiples oportunidades.

En el material, que dura apenas unos segundos, se lo ve al Mellizo levantándose de la conferencia de prensa tras vencer a River y despidiéndose con una sola palabra: “Felicidades“. Para coronar la publicación, la cuenta de Vélez sumó una letal descripción: “Virrey vibes” (vibras de Virrey). Y por más simple que parezca, ese simple saludo no es ninguna casualidad.

Tweet placeholder

Más allá de que el Virrey utiliza seguido la palabra que le copió Guillermo, la misma también es una marca registrada en fútbol local. La misma hace alusión directa a la inolvidable conferencia de prensa en la que Bianchi discutió en vivo con Mauricio Macri para luego anunciar abruptamente su salida de Boca. Aquel día, el DT se levantó de la silla y cerró su ciclo despidiéndose exactamente con esa misma palabra.

Pero, ¿por qué Guillermo lanzó este guiño el fin de semana? Tras finalizar su análisis de la victoria ante el Millonario, al Guille le consultaron por la presencia de Bianchi, quien estuvo en un palco del Amalfitani presenciando el triunfo velezano. Para responder, Schelotto recordó a su ex técnico citando su también recordada frase “una victoria llama a otra victoria” y, antes de levantarse, remató la atención imitando aquel icónico saludo.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que el técnico de Vélez haya elegido esa despedida justo después de darle la estocada final a River, y que el club decidiera reflotar ese fragmento exacto en el momento en el que Gallardo anuncia su adiós definitivo, se presenta como un combo cargado de folklore. Un mensaje que, indirectamente, va en referencia directa a la salida de Gallardo.

ver también Eduardo Coudet, el DT que más consenso reúne entre la dirigencia de River para reemplazar a Marcelo Gallardo

ver también Quién es Marcelo Escudero, el reemplazante de Marcelo Gallardo en River

Datos clave