Eduardo Coudet, el DT que más consenso reúne entre la dirigencia de River para reemplazar a Marcelo Gallardo

Lo que el pasado domingo en Liniers comenzó como un rumor, este lunes por la noche se confirmó: Marcelo Gallardo dejará de ser el entrenador de River. Mediante un video y con mucha emoción, el Muñeco anunció que dejará su cargo luego del duelo del próximo jueves ante Banfield. Se espera un Estadio Monumental lleno de muestras de cariño hacia el entrenador más ganador de la historia del club, pero furioso con los jugadores.

La dirigencia sospechaba que Marcelo Gallardo podía decidir dar un paso al costado. Este lunes por la mañana hubo reunión de la cúpula dirigencial y si bien tenían en claro que no iban a despedir al Muñeco, también comenzaron a analizar opciones y el entrenador que más consenso genera es Eduardo Coudet.

El Chacho no fue el único nombre que se puso sobre la mesa. En Núñez también gustan los perfiles de Santiago Solari, que actualmente trabaja en Real Madrid en un rol de Director de Fútbol Profesional, también el que gusta es Pablo César Aimar, pero la realidad es que actualmente se encuentra mentalizado en la Selección Argentina en su rol de ayudante de campo de Lionel Scaloni.

¿Cómo podría Coudet salir de España?

Eduardo Coudet llegó a Deportivo Alavés a fines de 2024 y tiene contrato hasta mediados de 2026. El andar del conjunto vasco no pasa su mejor momento en LaLiga, se encuentra en la posición 14 con 27 puntos y solamente está a tres unidades de Mallorca, el último equipo que perdería la categoría.

Para que concluya LaLiga restan apenas 13 fechas y Eduardo Coudet podría negociar una salida anticipada. En el club español no ven con malos ojos cambiar de aire ante el flojo presente del primer equipo y eso ayudaría al Chacho a cumplir su deseo de dirigir al club en el que se ganó el cariño de los hinchas en sus dos ciclos como jugador en los que cosechó nada más y nada menos que cinco títulos.

