Luego de no poder dar vuelta la historia, Marcelo Gallardo decidió dar un paso al costado y dejó de ser el entrenador de River, en lo que fue su segundo ciclo por el club, con una duración de poco más de año y medio, en los que no logró ganar ningún título.

Como consecuencia de la salida del ‘Muñeco’, el Millonario ya tiene nuevo DT debido a que Marcelo Escudero, habitual entrenador de la Reserva, tomará el rol de interino hasta que la dirigencia cierre la llegada del reemplazante de Gallardo para el resto de la temporada.

Esta será la segunda experiencia de Escudero al mando del primer equipo, debido a que luego de la salida de Martín Demichelis dirigió en una oportunidad, en lo que fue el empate 0 a 0 frente a Unión de Santa Fe en condición de visitante por la novena fecha de la Liga Profesional 2024.

En aquella ocasión, al entrenador no le tembló el pulso a la hora de decidir las variantes, debido a que mandó al banco a importantes nombres que tenía el plantel, como Nacho Fernández o Manuel Lanzini. Además, hizo debutar como profesional a Santiago Lencina.

Marcelo Escudero en su paso como Interino de River. (Prensa River).

Durante el proceso de Gallardo como DT de River, Escudero se desempeñó en la Reserva, en donde obtuvo buenos resultados ya que se consagró campeón de la Copa Proyección 2024 y luego se quedó con el Trofeo de Campeones tras vencer por penales a Vélez en la final.

A lo largo de su carrera como entrenador, el ‘Pichi’ se desempeñó en las juveniles del Millonario y nunca se hizo cargo de un primer equipo durante una temporada. Desde el 1° de enero de 2023 trabaja con la Reserva de River y allí se dedicó a la formación de los futbolistas.

El paso de Escudero como jugador de River

Surgido de Newell’s, Escudero llegó a River en 1996 y tuvo un paso exitoso por la institución en la que permaneció hasta 2002, debido a que se consagró campeón de la Copa Libertadores 1996 y Supercopa 1997, así como también de seis títulos domésticos: Apertura 1996, Clausura 1997, Apertura 1997, Apertura 1999, Clausura 2000 y Clausura 2002.

Los números de Escudero en la Reserva de River

Desde su llegada al club de Núñez en 2023, el entrenador dirigió un total de 88 partidos, con un saldo más que positivo, debido a que cosechó 49 victorias, 18 empates y 21 derrotas. Además ganó dos títulos en 2024.

Datos claves