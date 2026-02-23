Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Quién es Marcelo Escudero, el reemplazante de Marcelo Gallardo en River

El entrenador de la Reserva volverá a ser interino del primer equipo ante la salida del Muñeco.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva de River.
© Prensa RiverMarcelo Escudero, entrenador de la Reserva de River.

Luego de no poder dar vuelta la historia, Marcelo Gallardo decidió dar un paso al costado y dejó de ser el entrenador de River, en lo que fue su segundo ciclo por el club, con una duración de poco más de año y medio, en los que no logró ganar ningún título. 

Como consecuencia de la salida del ‘Muñeco’, el Millonario ya tiene nuevo DT debido a que Marcelo Escudero, habitual entrenador de la Reserva, tomará el rol de interino hasta que la dirigencia cierre la llegada del reemplazante de Gallardo para el resto de la temporada. 

Esta será la segunda experiencia de Escudero al mando del primer equipo, debido a que luego de la salida de Martín Demichelis dirigió en una oportunidad, en lo que fue el empate 0 a 0 frente a Unión de Santa Fe en condición de visitante por la novena fecha de la Liga Profesional 2024. 

En aquella ocasión, al entrenador no le tembló el pulso a la hora de decidir las variantes, debido a que mandó al banco a importantes nombres que tenía el plantel, como Nacho Fernández o Manuel Lanzini. Además, hizo debutar como profesional a Santiago Lencina. 

Marcelo Escudero en su paso como Interino de River. (Prensa River).

Marcelo Escudero en su paso como Interino de River. (Prensa River).

Durante el proceso de Gallardo como DT de River, Escudero se desempeñó en la Reserva, en donde obtuvo buenos resultados ya que se consagró campeón de la Copa Proyección 2024 y luego se quedó con el Trofeo de Campeones tras vencer por penales a Vélez en la final. 

Publicidad

A lo largo de su carrera como entrenador, el ‘Pichi’ se desempeñó en las juveniles del Millonario y nunca se hizo cargo de un primer equipo durante una temporada. Desde el 1° de enero de 2023 trabaja con la Reserva de River y allí se dedicó a la formación de los futbolistas. 

El paso de Escudero como jugador de River

Surgido de Newell’s, Escudero llegó a River en 1996 y tuvo un paso exitoso por la institución en la que permaneció hasta 2002, debido a que se consagró campeón de la Copa Libertadores 1996 y Supercopa 1997, así como también de seis títulos domésticos: Apertura 1996, Clausura 1997, Apertura 1997, Apertura 1999, Clausura 2000 y Clausura 2002.

Los números de Escudero en la Reserva de River

Desde su llegada al club de Núñez en 2023, el entrenador dirigió un total de 88 partidos, con un saldo más que positivo, debido a que cosechó 49 victorias, 18 empates y 21 derrotas. Además ganó dos títulos en 2024.

Publicidad

Datos claves 

  • Marcelo Gallardo dejó de ser el entrenador de River tras un ciclo de 18 meses.
  • Marcelo Escudero asumió como director técnico interino tras dirigir 88 partidos en la Reserva.
  • El ‘Pichi’ Escudero ganó dos títulos en 2024: la Copa Proyección y el Trofeo de Campeones.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    ggrova
    German García Grova

    Eduardo Coudet fue ofrecido a River: ¿Es el máximo candidato a reemplazar a Gallardo?

    jpasman
    Toti Pasman

    El ciclo de Úbeda en Boca está terminado: la gente le bajó el pulgar y esto no da para más

    Lee también
    Con guiño a Carlos Bianchi, Vélez reaccionó a la salida de Marcelo Gallardo de River
    Fútbol Argentino

    Con guiño a Carlos Bianchi, Vélez reaccionó a la salida de Marcelo Gallardo de River

    ¿Ramón Díaz puede ser el elegido para reemplazar a Gallardo?
    River Plate

    ¿Ramón Díaz puede ser el elegido para reemplazar a Gallardo?

    Un papelón: River organiza una fiesta de 15 para despedir a Gallardo como hizo con Demichelis
    Opinión

    Un papelón: River organiza una fiesta de 15 para despedir a Gallardo como hizo con Demichelis

    Gallardo se va de River: la reacción de los hinchas en redes sociales
    River Plate

    Gallardo se va de River: la reacción de los hinchas en redes sociales

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo