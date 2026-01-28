El hostil recibimiento de los hinchas de Estudiantes a Ascacibar vs. Boca: “El que no salta es un traidor”

Por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors visita a Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO. Si bien los puntos en juego son importantes, la presencia de Santiago Ascacibar en la cancha del Pincha puso la atención fuera del campo.

Es que el mediocampista fue presentado este martes como refuerzo para el plantel de Claudio Úbeda, cerrando una exitosa etapa con la camiseta del club platense. Sin embargo, una parte de los hinchas presentes este miércoles no le perdonan su salida.

En la previa del choque, gran parte de los espectadores entonaron el clásico “el que no salta, es un traidor”, apuntado contra Ascacibar por su aún fresco pase a Boca Juniors.

A pesar de que no formó parte de los concentrados para este partido, el Ruso decidió acompañar a sus nuevos compañeros hacia La Plata. No viajó con la delegación, sino en un vehículo particular. En el ingreso aprovechó para saludar a sus excompañeros.

Posteriormente, vio el encuentro junto a la delegación de Boca que no formó parte del compromiso. Se espera que aparezca en la lista de convocados para el próximo compromiso del club de la Ribera: el domingo ante Newell’s en La Bombonera.

