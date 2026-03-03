Fausto Vera y un crudo mensaje tras la salida de Gallardo de River: “No buscar culpables”

Luego de una seguidilla de partidos para el olvido -caídas ante Tigre, Argentinos Juniors y Vélez-, Marcelo Gallardo tomó la decisión de dejar River. Su último encuentro fue el jueves pasado ante Banfield en el Estadio Monumental con victoria por 3 a 1. Marcelo Escudero tomó las riendas del equipo de manera interina hasta que se concrete definitivamente el arribo de Eduardo Coudet y lo dirigió el pasado lunes ante Independiente Rivadavia en lo que fue empate 1 a 1.

River tuvo buenos momentos de fútbol y lo pudo haber ganado, pero también perdido. Fue un partido con dos caras muy diferentes, una primera etapa donde el funcionamiento estuvo por encima de lo que se venía mostrando, pero una segunda mitad con más dudas y con Santiago Beltrán como figura.

Uno de los mejores jugadores de River ante Independiente Rivadavia fue Fausto Vera. Si bien cometió algunos errores, fue quien conectó defensa con ataque, estuvo firme en la marca, bien en la entrega y hasta se animó a patear al arco. Una vez finalizado el encuentro, el ex futbolista de Corinthians dialogó con la prensa y se refirió a la salida de Marcelo Gallardo.

¿Qué dijo Fausto Vera?

En diálogo con la prensa, Vera afirmó: “El otro día -en el partido contra Banfield- también creo que nos hicimos cargo de la situación. Sabemos lo que se habla fuera del club. La verdad es que el grupo estuvo muy unido, sabíamos que teníamos que estar juntos para superar esto“.

Los jugadores de River en la previa del duelo ante Independiente Rivadavia. (Foto: Prensa River).

Además, agregó: “Ahora hay que hacernos cargo, tener personalidad y trabajar mucho para darle alegrías a la gente de nuevo. El hincha tiene la libertad de expresarse. A nosotros nos dolió que Marcelo se haya tenido que ir estando nosotros como jugadores“.

“El objetivo era conseguir títulos y llegar a lo más alto en este club. Ahora hay que estar más unidos que nunca y seguir trabajando para sacar esto adelante. Es un momento para trabajar, no para buscar culpables“, completó Fausto Vera que desde su arribo a River en el último mercado de pases mostró buenos rendimientos.

