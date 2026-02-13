Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

La complicación que tendría Cristian Medina si se cierra su salida de Estudiantes hacia Botafogo

El mediocampista con pasado en Boca podría, este domingo, tener su último partido en Estudiantes de La Plata.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Cristian Medina podría irse de Estudiantes de La Plata.
© Getty ImagesCristian Medina podría irse de Estudiantes de La Plata.

Botafogo volvió a la carga por Cristian Medina. Sí, tras solicitar un préstamo para subsanar la deuda con Atlanta United por el pase de Thiago Almada, los cariocas lograron levantar la inhibición y avanzarán de lleno por el volante de Estudiantes de La Plata, que podría tener su último partido, este domingo, en el clásico frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

A lo largo de las últimas horas, las autoridades del Fogão retomaron las charlas con el empresario inglés Foster Gillett quien, junto a un grupo inversor, posee los derechos de Medina. Y a pesar de que la idea es que la negociación llegue a buen puerto para que haya una mayor vidriera, comienzan a surgir algunos problemas.

Según pudo saber BOLAVIP, más allá de que se iría del Pincha con el pase en su poder, ya que se encuentra a préstamo, en el caso de llegar a Botafogo, no podría disputar la Copa Libertadores. Los brasileños se encuentran en la fase preliminar, que ya tuvo el cierre de la inscripción de las listas de buena fe, por lo que deberá esperar a que accedan a la fase de grupos para tener acción en el certamen más importante del continente.

Aún restan algunas charlas para concretar la operación o que, definitivamente, se caiga. En principio, el domingo se despediría formalmente en cancha, pero todo dependerá de lo que ocurra entre brasileños y los empresarios, porque Medina quiere continuar hasta mitad de año y luego emigrar, pero la voluntad de Gillett podría pesar mucho más.

Cristian Medina podría marcharse del Pincha hacia Botafogo. (Getty Images)

Cristian Medina podría marcharse del Pincha hacia Botafogo. (Getty Images)

Las estadísticas de Cristian Medina en Estudiantes de La Plata

Desde que se puso la camiseta de Estudiantes de La Plata, fueron 47 partidos los que afrontó Cristian Medina: no anotó goles y aportó tres asistencias. Además, disputó un total de 3.434 minutos en el campo de juego.

Publicidad
¿Es gratis AFA Play?

ver también

¿Es gratis AFA Play?

Control Orientado, el nuevo club amateur que busca entrar al fútbol argentino: “Empezó por zoom en pandemia”

ver también

Control Orientado, el nuevo club amateur que busca entrar al fútbol argentino: “Empezó por zoom en pandemia”

DATOS CLAVES

  • Botafogo retomó negociaciones con el empresario Foster Gillett para fichar al volante Cristian Medina.
  • El futbolista de Estudiantes de La Plata jugaría su último partido este domingo ante Gimnasia.
  • Si concreta su traspaso, Medina no podrá disputar la fase preliminar de la Copa Libertadores.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Cristian Medina, a un paso de un club brasileño: por qué Estudiantes no recibirá dinero
Fútbol Sudamericano

Cristian Medina, a un paso de un club brasileño: por qué Estudiantes no recibirá dinero

El encuentro de Leandro Paredes con Equi Fernández y Cristian Medina que fue viral entre los hinchas de Boca: “Dream Team”
Boca Juniors

El encuentro de Leandro Paredes con Equi Fernández y Cristian Medina que fue viral entre los hinchas de Boca: “Dream Team”

Foster Gillett define el futuro de Cristian Medina y se aleja de Estudiantes
Fútbol Argentino

Foster Gillett define el futuro de Cristian Medina y se aleja de Estudiantes

Pronósticos Independiente vs Lanús: el Rojo se mide ante un incómodo rival
Apuestas

Pronósticos Independiente vs Lanús: el Rojo se mide ante un incómodo rival

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo