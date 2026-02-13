La complicación que tendría Cristian Medina si se cierra su salida de Estudiantes hacia Botafogo

Botafogo volvió a la carga por Cristian Medina. Sí, tras solicitar un préstamo para subsanar la deuda con Atlanta United por el pase de Thiago Almada, los cariocas lograron levantar la inhibición y avanzarán de lleno por el volante de Estudiantes de La Plata, que podría tener su último partido, este domingo, en el clásico frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

A lo largo de las últimas horas, las autoridades del Fogão retomaron las charlas con el empresario inglés Foster Gillett quien, junto a un grupo inversor, posee los derechos de Medina. Y a pesar de que la idea es que la negociación llegue a buen puerto para que haya una mayor vidriera, comienzan a surgir algunos problemas.

Según pudo saber BOLAVIP, más allá de que se iría del Pincha con el pase en su poder, ya que se encuentra a préstamo, en el caso de llegar a Botafogo, no podría disputar la Copa Libertadores. Los brasileños se encuentran en la fase preliminar, que ya tuvo el cierre de la inscripción de las listas de buena fe, por lo que deberá esperar a que accedan a la fase de grupos para tener acción en el certamen más importante del continente.

Aún restan algunas charlas para concretar la operación o que, definitivamente, se caiga. En principio, el domingo se despediría formalmente en cancha, pero todo dependerá de lo que ocurra entre brasileños y los empresarios, porque Medina quiere continuar hasta mitad de año y luego emigrar, pero la voluntad de Gillett podría pesar mucho más.

Cristian Medina podría marcharse del Pincha hacia Botafogo. (Getty Images)

Las estadísticas de Cristian Medina en Estudiantes de La Plata

Desde que se puso la camiseta de Estudiantes de La Plata, fueron 47 partidos los que afrontó Cristian Medina: no anotó goles y aportó tres asistencias. Además, disputó un total de 3.434 minutos en el campo de juego.

