¿Es gratis AFA Play?

Tal como se confirmó en las últimas horas y ya es una noticia pública en el ambiente, la Primera Nacional, es decir la segunda división del fútbol argentino, deja de tener la transmisión televisiva habitual (TyC Sports) que acostumbró durante los últimos años. En ese contexto de incertidumbre total que se vivió en estos días, a partir de ahora está a cargo de AFA Play.

La plataforma digital que pertenece a la Asociación del Fútbol Argentino se adueñó de los partidos de la temporada 2026 de las categorías del ascenso. De hecho, a través de sus páginas oficiales, el ente regulador informó cómo será el paso a paso para poder ver los encuentros en vivo y en directo. Y como no podía ser de otra manera, Claudio Tapia también utilizó sus redes sociales con ese fin.

Lo cierto es que, para conocimiento de todos los fanáticos que quieran ver los cotejos, AFA Play no será gratis. De esta manera, se anunció formalmente que los dos primeros partidos serán gratis y sin registrarse. Luego, desde la tercera jornada los usuarios deben registrarse y seguirá sin tener precio momentáneamente. Por último, la tercera etapa: se cobrará un abono mensual para acceder a las transmisiones. Aunque no se reveló, se estima un precio que ronde los 10 dólares.

Atlanta y Quilmes, dos importantes equipos de la Primera Nacional. (FotoPress)

Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play

Paso 1 – Elegir desde donde ver el partido.

Desde la computadora o notebook , ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.

, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com. Desde el celular : Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma. Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.

: Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Paso 2 – Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3 – Elegir el partido y darle Play.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Detalles de las transmisiones

Las transmisiones constarán de una producción que incluirá:

3/4 cámaras por partido.

Relator y Comentarista.

Repeticiones y resumen de jugadas.

Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).

Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)

En 15 días se realizará la presentación de la plataforma en el predio de Ezeiza conjuntamente con el equipo periodístico que contarán las transmisiones.

Así se disputará la Primera Nacional

ZONA A

All Boys

Colón

Deportivo Madryn

Mitre (Santiago del Estero)

Los Andes

San Miguel

Chaco for Ever

Defensores de Belgrano

Estudiantes (Buenos Aires)

Godoy Cruz

San Telmo

Ferro Carril Oeste

Ciudad de Bolívar

Racing (Córdoba)

Deportivo Morón

Acassuso

Central Norte

Almirante Brown

ZONA B

Gimnasia (Jujuy)

Atlético Rafaela

Chacarita

Deportivo Maipú

Quilmes

Atlanta

Agropecuario

San Martín (San Juan)

Almagro

Gimnasia y Tiro (Salta)

Tristan Suárez

Nueva Chicago

Patronato

Ferrocarril Midland

San Martín (Tucumán)

Atlético Güemes

Temperley

Colegiales

