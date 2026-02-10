En 2023, AFA fusionó la Primera D con la C, y allí surgió el Torneo Promocional Amateur, la competencia donde los clubes amateur se pueden anotar para competir por un cupo en las categorías profesionales de AFA. Camioneros lo hizo y hoy está en la B Metropolitana, y pensando en el 2026, la Control Orientado anunció su participación.

Un club completamente nuevo, nacido en la pandemia del 2020, y que en sus inicios entrenaba mediante llamadas por Zoom, tal y como recordaron en el comunicado con el que oficializaron su participación en el torneo: “Inició como un sueño, entrenando a través de una pantalla vía zoom. Hoy es mas que una realidad y estamos orgullosos”.

Control Orientado tiene su sede en la localidad de Benavidez, en la zona norte del Gran Buenos Aires, lindante a los predios de Nordelta. El club es apenas el segundo equipo en anotarse al torneo, detrás de Uribelarrea, para esta nueva edición.

Eso sí, para complementar el anuncio, también destacaron que se encuentran en busca de nuevos jugadores, y que estarán probando futbolistas que hayan jugado en clubes de AFA en 2025, en estas próximas semanas. El objetivo es tener un plantel joven, por lo que las pruebas serán para jugadores de las categorías 2001 a 2005.

Sobre el Torneo Promocional Amateur, aún no hay fechas confirmadas, y si los 12 equipos que participaron en la Edición 2025 son un indicativo, también hay otros 10 cupos por llenar antes de que este se lleve a cabo.

