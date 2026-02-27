Es tendencia:
Dolor en Racing: La durísima lesión que sufrió Valentín Carboni y lo dejará sin jugar por más de 6 meses

El juvenil no disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá debido a una lesión que sufrió entrenando en Racing.

Por Julián Mazzara

Valentín Carboni entrenando en Racing.
© Prensa RacingValentín Carboni entrenando en Racing.

Valentín Carboni fue campeón de la Copa América en 2024, sufrió una rotura de ligamentos cruzados, se recuperó y relanzó su carrera. Pero luego se estancó. Por eso mismo, pidió en Inter que se interrumpiera el préstamo en Genoa, ya que Diego Milito lo pretendía para Racing.

Después de varios días de negociaciones, la Academia incorporó al juvenil que dejó las luces de Europa para llegar al fútbol argentino y así buscar un lugar en la lista de futbolistas que Lionel Scaloni. Pero el tiempo le jugó una muy mala pasada y nuevamente se rompió los ligamentos cruzados.

La lesión en la rodilla derecha (anteriormente fue en la izquierda) ocurrió en uno de los últimos entrenamientos de la Academia, pero se confirmó durante la tarde de este viernes 27 de febrero. Y una vez que se intervenga quirúrgicamente, a Carboni le esperará una extensa recuperación sin tener acción futbolística. De hecho, así se queda afuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya que el DT de la Selección Argentina lo estaba observando como una alternativa.

El ex futbolista de AC Monza y Genoa tendrá que estar alejado de las canchas durante un lapso de entre seis y ocho meses, por lo que ahora Racing tendrá que sentarse a dialogar con Inter para determinar qué ocurrirá con el contrato de Carboni porque su préstamo finaliza el próximo 31 de diciembre.

Con la baja confirmada del zurdo de 20 años, en el seleccionado que buscará el bicampeonato del mundo ya suman dos futbolistas que no podrán llevar a la competencia, dado a que Juan Foyth está recuperándose de la ruptura del tendón de Aquiles, lesión de la que ya fue operado y tendrá un lapso de entre 4 y 9 meses sin actividad.

El mediapunta llegó cedido desde Inter de Milán. (Foto: Prensa Racing)
¿Racing puede sumar un refuerzo por la lesión de Valentín Carboni?

A raíz de la lesión que sufrió Valentín Carboni, los directivos de Racing tienen la posibilidad de incorporar un refuerzo. Para ello, deberán hacer una solicitud en AFA que le dará un plazo de 10 días desde que se haya recibido una respuesta favorable de la misma para concretar la inscripción de ese nuevo jugador en caso de querer hacer uso de esa opción.

Cabe destacar que podrán buscar un futbolista en cualquier posición del campo de juego, sin importar si el refuerzo apuntado milita en el campeonato doméstico o en el plano internacional. Por el momento, según le confirmaron a BOLAVIP, apuntarán los cañones a un 9, ya que Adrián Martínez sufrió un esguince de tobillo y, como si fuese poco, Damián Pizarro se está poniendo a punto desde lo físico.

DATOS CLAVES

  • Valentín Carboni sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha durante el entrenamiento de Racing.
  • La lesión confirmada este 27 de febrero requiere de seis a ocho meses de recuperación.
  • El futbolista y Juan Foyth quedaron fuera del Mundial 2026 por sus respectivas lesiones.
