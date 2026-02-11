La Inteligencia Artificial avisó quién ganará el Apertura 2026: “Combinación letal”

El Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional ya tiene un puñado de jornadas disputadas. También varios partidazos e incluso sorpresas en su haber, pero lo cierto es que falta recorrer mucho terreno para conocer quiénes serán los clasificados para la próxima instancia y, más todavía, para saber quién será el gran campeón.

En medio de ese panorama, la Inteligencia Artificial volvió a aparecer en escena para despacharse con un pronóstico contundente sobre lo que puede suceder en la actual temporada de la máxima categoría del fútbol argentino. Y, pese a la reciente goleada sufrida como local de Tigre, Gemini se inclinó por un título de River Plate.

River, el campeón para la IA

“Mi apuesta para este Apertura 2026 es River Plate. ¿La razón? El calendario comprimido beneficia a los planteles largos. River hizo una ‘revolución’ en el mercado de verano y, al no tener competencia internacional este semestre (tras el fracaso de 2025), tiene el foco 100% puesto en el torneo local. Esa exclusividad, sumada a la mano de Gallardo, suele ser una combinación letal en el fútbol argentino”, sentenció la Inteligencia Artificial.

“Tras un 2025 que fue ‘el peor año de la década’ (quedando fuera de la Libertadores y con un Mundial de Clubes flojo), el equipo de Marcelo Gallardo se reforzó con todo. Fichajes como Aníbal Moreno y Fausto Vera le dieron otra cara. Aunque marchan con 7 puntos, las casas de apuestas lo tienen como el gran favorito por plantel”, profundizó al respecto.

River, el gran campeón según la IA. (Foto: Getty)

Los otros equipos a tener en cuenta

ver también Ruggeri expresó su preocupación por el presente de Gallardo en River: “Pensé que renunciaba”

Independiente Rivadavia de Mendoza: “Han arrancado con puntaje ideal (4 de 4 partidos ganados en su zona) y vienen de ganar la Copa Argentina 2025. Están con una confianza ciega”.

Publicidad

Publicidad

Vélez Sarsfield: “El ‘Fortín’ es, hasta hoy, el equipo más sólido. Lidera con 10 puntos en 4 partidos (3 victorias y 1 empate). Tienen un equilibrio envidiable con apenas 3 goles en contra. Si mantienen este ritmo, son candidatos naturales para llevarse el Apertura”.

Racing Club: “La ‘Academia’ perdió la final del Clausura 2025 contra Estudiantes por penales, pero mantuvo la base y trajo a Valentín Carboni (prestado del Inter), que es probablemente el mejor jugador del torneo hoy. Empezaron con un traspié (0 puntos en 3 partidos según los últimos reportes), pero por jerarquía deberían repuntar y ya triunfaron ante Argentinos Juniors”.

El panorama de Boca, según la IA

“El panorama de Boca Juniors para este Apertura 2026 es, cuanto menos, cinematográfico. Al día de hoy (11 de febrero), el equipo está atravesando una crisis de identidad bajo el interinato de Claudio “Sifón” Úbeda, quien fue ratificado tras la lamentable pérdida de Miguel Ángel Russo”, comenzó sentenciando Gemini sobre el Xeneize.

Publicidad

Publicidad

“Boca viene de un golpe duro: una derrota 2-1 contra Vélez en Liniers que dejó al equipo expuesto y generó una reunión de urgencia entre Juan Román Riquelme y el plantel. Actualmente, el equipo sufre de irregularidad y una plaga de lesiones (Zeballos y Ander Herrera entre algodones). Sin embargo, la buena noticia es que recupera a sus pesos pesados, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, para la Fecha 5 contra Platense”, amplió.

Y, luego, anunció: “Mi pronóstico es que Boca llegará a las semifinales del Apertura 2026. ¿Por qué no a la final? La ‘obsesión’ por la Copa Libertadores: a diferencia de River, Boca logró clasificar al certamen continental. Cuando en abril comience la fase de grupos, su foco se dividirá. Con un plantel que tiene figuras de mucha edad, el desgaste pasará factura en los cruces directos del torneo local”.