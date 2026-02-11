Ruggeri expresó su preocupación por el presente de Gallardo en River: “Pensé que renunciaba”

Antes que River visite a Argentinos Juniors, este jueves desde las 21.15 por la quinta fecha del Torneo Apertura, Oscar Ruggeri expresó su preocupación por el presente de Marcelo Gallardo, quien tras un muy pobre 2025 al frente del equipo viene de sufrir un golpe durísimo en el Monumental, por la derrota 4-1 ante Tigre del pasado sábado.

“Te hacen cuatro goles de local, un club como River que es el más grande de todos. Con los jugadores, con el técnico que está parado ahí. Cuando terminó el partido, que lo enfocaron un rato largo y estaba con los ojos salidos, pensé que renunciaba”, dijo en ESPN F90 el ex jugador del Millonario y campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986.

Con los refuerzos que llegaron para este año y una profunda limpieza que incluyó a varios históricos, en las primeras tres fechas del certamen pareció que Gallardo le había tomado el pulso al equipo con dos victorias, ante Barracas y Gimnasia y Esgrima de La Plata, y un empate como visitante ante Rosario Central.

La derrota que hizo estallar a los hinchas en el Monumental, sin embargo, pareció borrar de un plumazo lo hecho en esas tres primeras presentaciones, lo que generó el alerta de Ruggeri. “Él es el único que puede sacar esto adelante porque son de él los jugadores, los eligió él. Entonces me imagino que es el único capacitado para poner esto en su lugar”, dijo.

Pero advirtió: “Que te hagan cuatro goles en la cancha de River, cuatro goles tranquilo, bien, no es que fueron de casualidad, que le embocó uno. Cuatro goles bien. Te juro que lo pensé”.

¿Cómo se prepara River para revertir su imagen ante Argentinos?

Obligado no solo a conseguir una victoria sino también a tener un rendimiento colectivo que sepulte la catástrofe del pasado sábado en el Estadio Monumental, Marcelo Gallardo ensayó algunas variantes, no demasiadas, que podrían repercutir en la alineación inicial que presentará River en La Paternal.

Si bien resta la confirmación oficial, El Millonario saldría al Estadio Diego Armando Maradona con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Aunque existe la posibilidad que Agustín Ruberto se meta en el once inicial en lugar de Colidio.

