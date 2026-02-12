Tras el arribo de Ángel Romero a Boca, su hermano Óscar reforzará a otro equipo de la Liga Profesional

A pesar de que el Torneo Apertura ya está en marcha, los equipos aún trabajan en el mercado de pases con el objetivo de cerrar sus últimos refuerzos. Las ventas o cesiones al exterior y las bajas prolongadas por lesión habilitan a los clubes a buscar fichajes.

En ese contexto, Huracán cerró en las últimas horas a un jugador de renombre para potenciar al plantel de Diego Martínez. Se trata de Óscar Romero, el paraguayo de 33 años que conoce bien al fútbol argentino y representará a su cuarta camiseta en este país.

Según la información de César Luis Merlo y Brian Pécora, el volante ofensivo llegó a un acuerdo con el Globo para sumarse por un año con el pase en su poder tras finalizar su contrato con Internacional de Porto Alegre. Detrás de Racing, San Lorenzo y Boca Juniors, Huracán será el cuarto equipo de Romero en Argentina.

