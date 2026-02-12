Ley del ex: el gol de Hernán López Muñoz para el 1 a 0 de Argentinos Juniors a River

Argentinos Juniors y River protagonizan el partido más atrapante de la jornada de jueves del Torneo Apertura 2026. En el Estadio Diego Armando Maradona, los dos equipos se ven las caras en un duelo clave de la zona B. Hernán López Muñoz fue el encargado de romper el cero.

A los 35′ del primer tiempo, cuando ya dominaba el trámite del juego con comodidad, el Bicho sacó ventaja en una segunda jugada posterior a un tiro de esquina. Emiliano Viveros habilitó al sobrino-nieto de Maradona -formado en el Millonario-, que venció la resistencia de Santiago Beltrán.

Al ex Central Córdoba le alcanzó con un control de pecho, un toque sutil para acomodarla para su zurda y un remate fuerte cruzado para poner el 1 a 0 a favor del conjunto dirigido tácticamente por Nicolás Diez.

Si bien no gritó el gol, el enganche abrió los brazos y luego se llevó el escudo de Argentinos Juniors a la boca.

El paso de Lopez Muñoz por River

López Muñoz, dio sus primeros pasos como futbolista en Argentinos Juniors, y luego continuó su formación en las divisiones inferiores de River. Si bien hizo su debut en 2019 con Marcelo Gallardo como entrenador, solamente jugó un partido en la derrota 3 a 2 contra Tigre, donde marcó un gol.

Debido a que no contó con oportunidades bajo la dirección técnica de Gallardo, y posteriormente la de Martín Demichelis, fue cedido a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz, donde mostró su mejor rendimiento para ser uno de los futbolistas más destacados del fútbol argentino. Posteriormente, el Tomba compró al jugador en 1 millón de dólares por el 50% del pase.