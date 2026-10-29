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Lo quisieron Boca y River, se quedó en Argentinos Juniors y explicó los motivos: “Eso me bajoneó”

Francisco Álvarez habló del reciente interés de los dos bandos del Superclásico y qué siente al estar peleando por la tabla anual mano a mano con Boca.

Lo quisieron Boca y River, se quedó en Argentinos y explicó los motivos: "Eso me bajoneó"
© Francisco Álvarez en InstagramLo quisieron Boca y River, se quedó en Argentinos y explicó los motivos: "Eso me bajoneó"

Una de las novelas en el cierre del mercado de pases del fútbol argentino fue la negociación por Francisco Álvarez que encabezaron Boca y River con Argentinos Juniors.

El defensor central estuvo en charlas avanzadas con el Millonario e interesó en el Xeneize, por lo que pudo haber dado el salto a cualquiera de los dos equipos, pero finalmente se quedó en el Bicho y volvió a confirmarse como uno de los mejores en su puesto esta temporada.

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Este jueves, Álvarez rompió el silencio y se refirió a la situación que atravesó en el último mercado de pases. En diálogo con Dsports, el zaguero soltó: “Me emocionó que mi nombre haya sonado en Boca o en River, esperaba una oferta, sobre todo porque no habían llegado ofertas por mí y eso me bajoneó“.

Además, el jugador de 26 años explicó el motivo por el que no prosperó su traspaso: “No se dio porque no se llegó a un acuerdo, pero estoy contento en Argentinos y acá me tratan súper bien. Todo lo que se habló sobre la posibilidad de una transferencia me motivó a seguir trabajando al máximo y dar todo de mí. No soy de mostrar mala cara ni de fastidio por no irme, busco brindarme al máximo”.

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Por último, destacó el presente de Argentinos Juniors, peleando por el título de la tabla anual: “Estamos luchando contra los mejores: Boca tiene un plantel tremendo y un gran equipo, Central lo mismo. Tenemos que dar batalla y eso es lo que estamos haciendo. El técnico me da mucha confianza y me insiste en que busque conducir para abrir los espacios y romper líneas. Antes era durísimo conmigo, pero ahora no soy de castigarme tanto, aunque siempre trato de exigirme y de corregir los errores. Siempre hay que aspirar a más, y por eso trato de exigirme a nivel personal”.

El perfil de Francisco Álvarez

El nacido en Rawson, en la Provincia de San Juan hace 26 años, es zaguero central y mide 1,80m. Tras realizar las divisiones inferiores en San Martín (SJ) y pasar por varios equipos del fútbol argentino, alcanzó su mejor versión y es figura en Argentinos Juniors. Además, destaca por su buen juego con los pies y solidez defensiva a campo abierto.

Por otro lado, es válido saber que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y, debido a su nivel actual, no será sencillo negociar con la dirigencia del Bicho ya que lo considera una pieza fundamental. A su vez, disputó 2 partidos en la Selección Argentina Sub-20, cuando estaba bajo la conducción de Sebastián Beccacece.

La Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Defensa – 46 puntos
  12. Estudiantes LP – 45 puntos
  13. Independiente – 43 puntos
  14. Barracas Central – 43 puntos
  15. Huracán – 41 puntos
  16. San Lorenzo – 40 puntos
  17. Sarmiento – 40 puntos
  18. Gimnasia (M) – 39 puntos
  19. Unión – 38 puntos
  20. Newell’s – 36 puntos
  21. Talleres – 35 puntos
  22. Tigre – 33 puntos
  23. Racing – 33 puntos
  24. Banfield – 32 puntos
  25. Atlético Tucumán – 31 puntos
  26. Platense – 30 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 19 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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