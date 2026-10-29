Lo quisieron Boca y River, se quedó en Argentinos Juniors y explicó los motivos: “Eso me bajoneó”

Francisco Álvarez habló del reciente interés de los dos bandos del Superclásico y qué siente al estar peleando por la tabla anual mano a mano con Boca.

Una de las novelas en el cierre del mercado de pases del fútbol argentino fue la negociación por Francisco Álvarez que encabezaron Boca y River con Argentinos Juniors.

El defensor central estuvo en charlas avanzadas con el Millonario e interesó en el Xeneize, por lo que pudo haber dado el salto a cualquiera de los dos equipos, pero finalmente se quedó en el Bicho y volvió a confirmarse como uno de los mejores en su puesto esta temporada.

Este jueves, Álvarez rompió el silencio y se refirió a la situación que atravesó en el último mercado de pases. En diálogo con Dsports, el zaguero soltó: “Me emocionó que mi nombre haya sonado en Boca o en River, esperaba una oferta, sobre todo porque no habían llegado ofertas por mí y eso me bajoneó“.

Además, el jugador de 26 años explicó el motivo por el que no prosperó su traspaso: “No se dio porque no se llegó a un acuerdo, pero estoy contento en Argentinos y acá me tratan súper bien. Todo lo que se habló sobre la posibilidad de una transferencia me motivó a seguir trabajando al máximo y dar todo de mí. No soy de mostrar mala cara ni de fastidio por no irme, busco brindarme al máximo”.

Por último, destacó el presente de Argentinos Juniors, peleando por el título de la tabla anual: “Estamos luchando contra los mejores: Boca tiene un plantel tremendo y un gran equipo, Central lo mismo. Tenemos que dar batalla y eso es lo que estamos haciendo. El técnico me da mucha confianza y me insiste en que busque conducir para abrir los espacios y romper líneas. Antes era durísimo conmigo, pero ahora no soy de castigarme tanto, aunque siempre trato de exigirme y de corregir los errores. Siempre hay que aspirar a más, y por eso trato de exigirme a nivel personal”.

🗣️“Me emocionó que mi nombre haya sonado en Boca o en River, esperaba una oferta, sobre todo porque no habían llegado ofertas por mí y eso me bajoneó. No se dio porque no se llegó a un acuerdo, pero estoy contento en Argentinos y acá me tratan súper bien.



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El perfil de Francisco Álvarez

El nacido en Rawson, en la Provincia de San Juan hace 26 años, es zaguero central y mide 1,80m. Tras realizar las divisiones inferiores en San Martín (SJ) y pasar por varios equipos del fútbol argentino, alcanzó su mejor versión y es figura en Argentinos Juniors. Además, destaca por su buen juego con los pies y solidez defensiva a campo abierto.

Por otro lado, es válido saber que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y, debido a su nivel actual, no será sencillo negociar con la dirigencia del Bicho ya que lo considera una pieza fundamental. A su vez, disputó 2 partidos en la Selección Argentina Sub-20, cuando estaba bajo la conducción de Sebastián Beccacece.

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Defensa – 46 puntos Estudiantes LP – 45 puntos Independiente – 43 puntos Barracas Central – 43 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Unión – 38 puntos Newell’s – 36 puntos Talleres – 35 puntos Tigre – 33 puntos Racing – 33 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ