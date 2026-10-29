Lo quisieron Boca y River, se quedó en Argentinos Juniors y explicó los motivos: “Eso me bajoneó”

Una de las novelas en el cierre del mercado de pases del fútbol argentino fue la negociación por Francisco Álvarez que encabezaron Boca y River con Argentinos Juniors.
El defensor central estuvo en charlas avanzadas con el Millonario e interesó en el Xeneize, por lo que pudo haber dado el salto a cualquiera de los dos equipos, pero finalmente se quedó en el Bicho y volvió a confirmarse como uno de los mejores en su puesto esta temporada.
Este jueves, Álvarez rompió el silencio y se refirió a la situación que atravesó en el último mercado de pases. En diálogo con Dsports, el zaguero soltó: “Me emocionó que mi nombre haya sonado en Boca o en River, esperaba una oferta, sobre todo porque no habían llegado ofertas por mí y eso me bajoneó“.
Además, el jugador de 26 años explicó el motivo por el que no prosperó su traspaso: “No se dio porque no se llegó a un acuerdo, pero estoy contento en Argentinos y acá me tratan súper bien. Todo lo que se habló sobre la posibilidad de una transferencia me motivó a seguir trabajando al máximo y dar todo de mí. No soy de mostrar mala cara ni de fastidio por no irme, busco brindarme al máximo”.
La probabilidad matemática exacta que tienen los 8 equipos que siguen en carrera de ganar la tabla anual
Por último, destacó el presente de Argentinos Juniors, peleando por el título de la tabla anual: “Estamos luchando contra los mejores: Boca tiene un plantel tremendo y un gran equipo, Central lo mismo. Tenemos que dar batalla y eso es lo que estamos haciendo. El técnico me da mucha confianza y me insiste en que busque conducir para abrir los espacios y romper líneas. Antes era durísimo conmigo, pero ahora no soy de castigarme tanto, aunque siempre trato de exigirme y de corregir los errores. Siempre hay que aspirar a más, y por eso trato de exigirme a nivel personal”.
🗣️“Me emocionó que mi nombre haya sonado en Boca o en River, esperaba una oferta, sobre todo porque no habían llegado ofertas por mí y eso me bajoneó. No se dio porque no se llegó a un acuerdo, pero estoy contento en Argentinos y acá me tratan súper bien.— DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) October 29, 2026
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El perfil de Francisco Álvarez
El nacido en Rawson, en la Provincia de San Juan hace 26 años, es zaguero central y mide 1,80m. Tras realizar las divisiones inferiores en San Martín (SJ) y pasar por varios equipos del fútbol argentino, alcanzó su mejor versión y es figura en Argentinos Juniors. Además, destaca por su buen juego con los pies y solidez defensiva a campo abierto.
Por otro lado, es válido saber que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y, debido a su nivel actual, no será sencillo negociar con la dirigencia del Bicho ya que lo considera una pieza fundamental. A su vez, disputó 2 partidos en la Selección Argentina Sub-20, cuando estaba bajo la conducción de Sebastián Beccacece.
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Defensa – 46 puntos
- Estudiantes LP – 45 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Barracas Central – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- San Lorenzo – 40 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Unión – 38 puntos
- Newell’s – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Tigre – 33 puntos
- Racing – 33 puntos
- Banfield – 32 puntos
- Atlético Tucumán – 31 puntos
- Platense – 30 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 19 puntos
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ