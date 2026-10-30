Las 4 bajas que tiene River por lesión para enfrentar a Boca en el Superclásico

Leonardo Ponzio ya sabe que no puede contar con 4 futbolistas para la visita a La Bombonera de este domingo.

Este domingo por la tarde, River visita a Boca por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, por una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El partido que se disputa en La Bombonera es determinante para la Tabla Anual y más aún sabiendo que luego restará solo una fecha de la temporada. En ese sentido, el Millonario tiene 4 bajas de peso.

Cabe recordar que el principal déficit del conjunto de Núñez para este fin de semana está en la mitad de la cancha ya que sufrió las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera, los dos volantes centrales que alternaban la titularidad y que Leonardo Ponzio apuntaría a reemplazarlos con Lucas Silva. Sin embargo, hay dos ausencias más que no se tienen en cuenta.

Aníbal Moreno retirándose del campo de juego.

Uno por uno, las 4 bajas de River ante Boca

Aníbal Moreno : el mediocampista padece una discopatía lumbar , que le afecta la zona de la columna y le provoca fuertes dolores que le impiden entrenar con normalidad. Además, esto le generó una fuerte molestia en el gemelo derecho que lo terminó de marginar de las canchas durante los últimos días y por eso se pierde el Superclásico.

: el mediocampista padece una , que le afecta la zona de la columna y le provoca fuertes dolores que le impiden entrenar con normalidad. Además, esto le generó una fuerte que lo terminó de marginar de las canchas durante los últimos días y por eso se pierde el Superclásico. Fausto Vera: el volante central sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha el pasado 18 de octubre en la victoria contra Belgrano de Córdoba, a los pocos minutos de entrar en el segundo tiempo. Por cuestiones de tiempo, está descartado frente a Boca.

Fausto Vera, mediocampista de River. (Getty Images)

Agustín Ruberto : el joven delantero padeció una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en mayo de este año en pleno entrenamiento y apunta a la pretemporada 2027 para estar en óptimas condiciones. Vale resaltar que ya había sufrido exactamente la misma lesión en febrero de 2025 jugando para la Selección Argentina Sub-20.

: el joven delantero padeció una de su rodilla izquierda en mayo de este año en pleno entrenamiento y para estar en óptimas condiciones. Vale resaltar que en febrero de 2025 jugando para la Selección Argentina Sub-20. Juan Carlos Portillo: el polifuncional sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial en su rodilla derecha en el enfrentamiento ante Argentinos Juniors en febrero. Sin embargo, ya transita la etapa final de su recuperación y solamente restan algunas pocas semanas para su regreso a las prácticas con suma noramalidad.

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