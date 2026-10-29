Lucas Trejo sufrió la pérdida de su esposa y sus dos hijos en el trágio terremoto que azotó al país sudamericano en junio.

Lionel Messi es reconocido a nivel mundial no solo por lo que hace adentro de la cancha, sino también por cómo es afuera de ella. En esta oportunidad, quien reveló una nueva muestra de la grandeza del rosarino fue Lucas Trejo, futbolista argentino que vivió una verdadera tragedia en el último gran terremoto de Venezuela.

Este defensor cordobés de 38 años perdió a su familia (esposa y dos hijos) en el mencionado desastre natural y en las últimas horas brindó un conmovedor testimonio en diálogo con Radio La Red sobre la ayuda que recibió de Antonela Roccuzzo y el propio Lionel.

La familia Messi en el último partido de Leo con la Selección Argentina (Getty Images)

“Estuvimos tres días al lado de un edificio entre los escombros con 40 grados de calor, sin luz, estaba todo devastado, no había bebida ni comida. Éramos un grupo de mis amigos de aproximadamente entre 15 y 30 personas que estábamos todo el día ahí”, comenzó el relato de Trejo.

Acto seguido, contó lo que nadie sabía hasta hoy: “La primera persona que nos ayudó fue Antonela Roccuzzo con su fundación. Ella nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento, para que nunca nos falte la bebida, no nos faltaba la comida, la alimentación. Tuvimos Internet, pudimos hacer una carpa para quedarnos a dormir. Realmente se hizo muy presente y es algo que yo no me lo voy a olvidar nunca”.

🗣️ LUCAS TREJO CONTÓ LA AYUDA QUE RECIBIÓ DE ANTONELA ROCCUZZO Y EL GESTO DE LIONEL MESSI QUE LO EMOCIONÓ



El futbolista argentino rompió el silencio con @MarcePalaciosMP para hablar por primera vez luego del terremoto en Venezuela donde fallecieron su esposa y sus dos hijos. pic.twitter.com/4FYMPOOQPQ — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) October 29, 2026

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Luego, llegó el turno de hablar de Inter Miami y Messi: “Al séptimo día que llego a Córdoba, se hace presente el Bochi Hoyos, hijo de Guillermo Hoyos, entrenador del Inter (Miami) que estuvo hasta hace poco. Él llega con dos maletas de ropa, una me la enviaban los trabajadores de Inter Miami con cosas que compraron para mí, como me había quedado sin nada, y también habían juntado un dinero para enviarme por si lo necesitaba”.

Más adelante, completó: “La otra maleta me la enviba Leo Messi, con ropa de él, zapatillas de él. Estaba jugando el Mundial pero así y todo, con esa noticia, él se hizo presente y realmente quería resaltarlo públicamente. Espero pronto poder ir, darles un abrazo y agradecerles a cada uno de los que tuvo ese gesto conmigo”.

“Es asombroso que un jugador de la talla mundial de él, que estamos hablando seguramente del mejor jugador de la historia, haya tenido ese gesto conmigo y también ese momento para toda mi familia. Quería resaltarlo públicamente y agradecerselo en este espacio que me están dando“, cerró.

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En síntesis