Boca hoy: la formación vs. River y qué necesita para ser campeón de Liga

Todas las novedades del Xeneize de este viernes 30 de octubre, a dos días del Superclásico en La Bombonera.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este viernes 30 de octubre de 2026, a días días de recibir a River en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. La formación para el Superclásico, los seis debutantes, qué necesita para ser campeón de Liga y el saludo del club a Diego Armando Maradona el día que cumpliría 66 años.

La probable formación de Boca para el Superclásico

El Superclásico está cada vez más cerca. Boca quiere dar un paso importante: mantener su posición en la Zona A del Clausura y dar un paso importante en la conquista de la Tabla Anual. El próximo domingo, a partir de las 15 horas, los de Rodolfo Arruabarrena se verán con River en La Bombonera con la misión de sumar de a tres.

De cara al choque ante River, Rodolfo Arruabarrena mantiene una duda para armar el once inicial: Sebastián Villa o Alan Velasco, aunque todo indica que el ex Independiente jugará desde el arranque, ya que así fue en los últimos duelos importantes del Xeneize.

Si bien resta la confirmación oficial de Rodolfo Arruabarrena, la formación de Boca ante River sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Rodolfo Arruabarrena. (Foto: Prensa Boca).

Los seis que afrontan su primer Superclásico

Álvaro Montero – Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó –

– Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó – Leandro Lozano – Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó –

– Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó – Dylan Gorosito – En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó cuatro veces ante River en Reserva –

– En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó cuatro veces ante River en Reserva – Facundo Herrera – En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó cinco veces ante River en Reserva –

– En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó cinco veces ante River en Reserva – Marco Pellegrino – No sumó minutos. Fue suplente en los últimos dos partidos ante River: el triunfo 2-0 en La Bombonera de 2025 y en el 1-0 en el Monumental de 2026 –

– No sumó minutos. Fue suplente en los últimos dos partidos ante River: el triunfo 2-0 en La Bombonera de 2025 y en el 1-0 en el Monumental de 2026 – Williams Alarcón – No sumó minutos. Fue suplente en los últimos dos partidos ante River: el triunfo 2-0 en La Bombonera de 2025 y en el 1-0 en el Monumental de 2026 –

– No sumó minutos. Fue suplente en los últimos dos partidos ante River: el triunfo 2-0 en La Bombonera de 2025 y en el 1-0 en el Monumental de 2026 – Alan Velasco – No sumó minutos. Fue suplente en el triunfo 1-0 en el Monumental de 2026 y en la derrota 2-1 de 2025, también en Núñez –

– No sumó minutos. Fue suplente en el triunfo 1-0 en el Monumental de 2026 y en la derrota 2-1 de 2025, también en Núñez – Ángel Romero -No sumó minutos. Fue suplente en el triunfo 1-0 en el Monumental de 2026 –

-No sumó minutos. Fue suplente en el triunfo 1-0 en el Monumental de 2026 – Enner Valencia – Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó –

– Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó – Leonel Flores – En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó tres veces ante River en Reserva y anotó dos goles –

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Enner Valencia. (Foto: Getty).

Qué necesita Boca para ser campeón de Liga

Desde 2025, AFA premia al ganador de la Tabla Anual como campeón de Liga. Boca lidera dicha clasificación con 57 unidades, las mismas que Argentinos Juniors. A falta de dos jornadas para el cierre de la temporada regular, los de Arruabarrena se asegurarán ser los mejores de la Tabla Anual si ganan sus dos partidos. Por otro lado, si sacan cuatro puntos, Argentinos debe sacar cuatro o menos, Rosario Central no debe ganar sus dos partidos y Vélez tampoco.

Boca se prepara para el Superclásico. (Foto: Prensa Boca).

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Boca y un saludo especial a Diego Maradona por su cumpleaños

Este 30 de octubre, Diego Armando Maradona cumpliría 66 años y desde las redes oficiales de Boca recordaron al 10 con un emotivo video, acompañado de: “Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida”. Además, realizaron otra publicación con una placa.

Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida 💙💛💙 pic.twitter.com/kd2WjP348I — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 30, 2026

DATOS CLAVE

Boca Juniors recibe a River este domingo por la fecha 15 del Clausura .

recibe a River este domingo por la . Arruabarrena define la formación de Boca para el Superclásico con una duda en la ofensiva.

define la con una duda en la ofensiva. Boca Juniors saludó a Diego Maradona el día en que cumpliría 66 años.