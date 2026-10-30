Franco Colapinto terminó 16° en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de México de la Fórmula 1

La segunda sesión de libres llegó a su fin con Charles Leclerc nuevamente a la cabeza. Conocé cómo le fue a Colapinto.

Este viernes empezó el fin de semana de acción en el Gran Premio de México, donde se realizó la FP1 primero y luego la FP2. En ese sentido, sobre la pista del reconocido Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, Franco Colapinto terminó 16° en el entrenamiento, mientras que Charles Leclerc fue el más rápido de la jornada.

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Cabe recordar que el argentino no participó en la FP1 y su lugar lo ocupó el italiano Gabriele Minì, quien tuvo su debut en la Fórmula 1 como parte del programa obligatorio para pilotos novatos, en el que cada uno de los pilotos de la parrilla deben cederle su lugar en al menos dos ocasiones en la temporada.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Lo cierto es que Leclerc fue el más veloz, perseguido muy de cerca por Lando Norris y George Russell. Por otra parte, Colapinto quedó 16° después de varias vueltas en las que pudo probarse en el circuito icónico de Latinoamérica en el que ya corrió dos veces (12° en 2024 y 16° en 2025) y todavía no pudo sumar puntos para el Campeonato.

Un dato importante a tener en cuenta es que hubo bandera roja en el minuto 14 de la FP2 debido a que chocaron Max Verstappen y Liam Lawson en una maniobra peligrosa en la que ninguno de los dos redujo la velocidad. Como quedaron objetos sobre la pista, se frenó la práctica y estuvo frenada por varios minutos hasta que pudo reanudarse.

Si esta es la Práctica 2… ¡¡LO QUE VA A SER LA CARRERA!! Lawson y Verstappen tuvieron un picante cruce y terminaron CHOCANDO: ¡Se le rompió la trompa al Racing Bulls!



📺 #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Ih4Q0hLI5v — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2026

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Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de México

Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi)

Cronograma del Gran Premio de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: REALIZADO.

Práctica 2: REALIZADO.

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

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Domingo 1 de noviembre