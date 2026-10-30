Racing vs. Aldosivi EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Cilindro de Avellaneda y sin chances, la Academia recibe al Tiburón que está obligado a ganar para no descender.

Este viernes por la noche, Racing recibe a Aldosivi por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Cilindro de Avellaneda, comienza a las 21:15 horas, cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa y es transmitido por ESPN Premium. Además, el encuentro es determinante ya que si el Tiburón pierde, desciende a la B.

Las formaciones de Racing y Aldosivi

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo; Mateo Martínez; Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny, Adrián Martínez.

Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino, Martin Garcia, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán, Andrés Vombergar.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026