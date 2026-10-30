Con una duda en la ofensiva, Arruabarrena define la formación de Boca para el Superclásico

El Superclásico está cada vez más cerca. Boca quiere dar un paso importante: mantener su posición en la Zona A del Clausura y dar un paso importante en la conquista de la Tabla Anual. El próximo domingo, a partir de las 15 horas, los de Rodolfo Arruabarrena se verán con River en La Bombonera con la misión de sumar de a tres.
De cara al choque ante River, Rodolfo Arruabarrena mantiene una duda para armar el once inicial: Sebastián Villa o Alan Velasco, aunque todo indica que el ex Independiente jugará desde el arranque, ya que así fue en los últimos duelos importantes del Xeneize.
La probable formación de Boca para el Superclásico
Si bien resta la confirmación oficial de Rodolfo Arruabarrena, la formación de Boca ante River sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.
Boca se prepara para el Superclásico. (Foto: Prensa Boca).
¿Qué necesita Boca para ganar la Tabla Anual?
Desde 2025, AFA premia al ganador de la Tabla Anual como campeón de Liga. Boca lidera dicha clasificación con 57 unidades, las mismas que Argentinos Juniors. A falta de dos jornadas para el cierre de la temporada regular, los de Arruabarrena se asegurarán ser los mejores de la Tabla Anual si ganan sus dos partidos. Por otro lado, si sacan cuatro puntos, Argentinos debe sacar cuatro o menos, Rosario Central no debe ganar sus dos partidos y Vélez tampoco.
Así está la Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Defensa – 46 puntos
- Estudiantes LP – 45 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Barracas Central – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- San Lorenzo – 40 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Unión – 38 puntos
- Newell’s – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Tigre – 33 puntos
- Racing – 33 puntos
- Banfield – 32 puntos
- Atlético Tucumán – 31 puntos
- Platense – 30 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 19 puntos
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ
Las tablas del Clausura
DATOS CLAVE
- Rodolfo Arruabarrena duda entre alinear a Sebastián Villa o Alan Velasco ante River.
- Boca Juniors lidera la Tabla Anual con 57 unidades junto a Argentinos Juniors.
- Boca y River jugarán el Superclásico el domingo a las 15 horas en La Bombonera.