El Colo Barco, Mac Allister y Palacios pronosticaron el resultado del Superclásico: “Ganan ellos”

Los tres volantes de la Selección Argentina se la jugaron por Boca sobre River. Sí, incluso el futbolista surgido en el Millonario.

Boca y River se medirán en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino este domingo en La Bombonera. El contexto de ambos equipos es ampliamente diferente, pero en los clásicos, los contextos se dejan de lado a la hora de esgrimir favoritismos por uno u otro.

Sin embargo, para varios jugadores de la Selección Argentina, el candidato a llevarse el partido está bastante claro. Según Valentín Barco, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, dos ex Boca y un ex River, el favorito a llevarse el Superclásico es Boca.

Los tres volantes de la Albiceleste, con presente en la Premier League, hablaron con Esteban Edul y dieron sus sensaciones y pronósticos para el Boca – River de este domingo. Hasta el “Tucu”, surgido en el Millonario, la tiró a favor del Xeneize. Aunque claro, también hubo un intento de mufa en su predicción.

El análisis y pronóstico del Colo Barco

En la charla con Esteban Edul, en su ciclo de entrevistas a los jugadores de la Selección Argentina, el Colo habló del Superclásico y fue contundente: “Para mí es un 2 a 0 para Boca. Está jugando muy bien, Paredes está ayudando mucho. Los goles van a ser de Merentiel y Flores, pero si no mete Flores, moja uno de los centrales de cabeza. Ojalá que ganemos todo, la copa también”, destacó.

El análisis y pronóstico de Alexis Mac Allister

Alexis, un poco más analítico, también dio a Boca como ganador: “Lo vamos a ver, seguro. Boca la verdad que está muy bien, eso le da un punto a favor, pero un Superclásico es un Superclásico, aparte se juega en La Bombonera. Obvio que voy a hinchar por Boca. River tiene un equipazo, hicieron una inversión muy grande y creo que va a ser un lindo partido. El Vasco acomodó muy bien el equipo, sobre todo la mitad de cancha con Ascacibar, Paredes y Delgado. En general están muy bien todos. Como resultado, vamos con un 1 a 0, fuerte al medio“.

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El análisis y pronóstico de Exequiel Palacios

Por último, el volante surgido en River, también dio a Boca como ganador: “Lo voy a mirar, con fe, con mate y con un amigo bostero. Nos permitimos decirnos de todo en esa hora que dura el partido y después queda todo ahí. Para mi, ganan ellos, ja. Con mucha fe igual“.

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Las posibles formaciones de Boca y River

Si bien resta la confirmación oficial de Rodolfo Arruabarrena, la formación de Boca ante River sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, el once que saldría desde el arranque para jugar contra Boca en La Bombonera está conformado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.