Las claves que dio el Burrito Martínez sobre el Superclásico: “Va a ganar Boca por 2 a 1”

En exclusiva con BOLAVIP, el delantero que pasó por Boca dio su pálpito para el partido ante River y analizó el presente de ambos equipos.

A dos días del Superclásico, en todo el país se respira un clima completamente denso. El nerviosismo y la ansiedad se escapa por los poros y las horas pasan cada vez más lentas.

Tanto Boca como River ponen mucho en juego en esta edición, ya que el Xeneize buscará seguir su senda victoriosa y quiere sellar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que el Millonario quiere ganar en La Bombonera para intentar arruinarle el título de la tabla anual y consolar un mal año con un triunfo superclásico.

En este contexto, en BOLAVIP recurrimos a un protagonista de varios Superclásicos desde el sector xeneize. Desde Miami, ya abocado a su nuevo rol como entrenador, el Burrito Martínez atendió el teléfono y dio su análisis del inminente Boca – River que se jugará este domingo. Incluso, dejó su pronóstico: “Para mí, va ganar Boca 2 a 1, con goles de Flores, Villa y Correa“. Incluso, se mostró seguro: “Si gano, quiero una camiseta de Paredes de regalo, ja”.

Respecto al análisis del Superclásico, más allá del resultado, el futbolista que pasó por Boca de 2013 a 2015, y que estuvo bajo las órdenes del Vasco Arruabarrena en 24 de los 78 partidos que disputó en el Xeneize, detalló: “Yo creo que Boca ha encontrado un sistema y una idea de juego. Fluye muy bien con Paredes metiendo pases”.

El Burrito Martínez en su paso por Boca (IMAGO)

-¿Cuáles creés que son las herramientas más firmes que tiene Boca para llevarse e Superclásico?

-Las individualidades, sobre todo de Flores con su gambeta y Villa con su velocidad. La cualidad más difícil en este deporte es la individualidad. Podés tener el mejor sistema defensivo, pero un jugador que se saca a dos o tres tipos de encima rompe cualquier defensa. Boca tiene eso, y River también. River ha mejorado anímicamente con Ponzio, y tiene grandes jugadores como Almada en el uno contra uno, aunque Flores es más rápido y dinámico. También está Correa, mundialista y campeón. Toda esa experiencia hay que hacerla sentir en la cancha. Jugadores como Paredes lo revalidan todos los partidos. Creo que va a ser muy parejo y se va a decidir por las individualidades.

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-Lo acabás de elogiar y jugaba en tu posición: ¿Cómo lo ves a Flores en Boca?

-Me encanta. Es como yo, va directo al hueso. No está pensando en ir para atrás, va para adelante. “Plata o mierda” era en mi época, así me educaron. Es un wing, extremo, picante y tiene esto de “plata o mierda”. Es de esos jugadores que prendés la tele para ver, y yo casi no la prendo, imaginate.

-Al margen del Superclásico: ¿Qué ves en este Boca de Arruabarrena?

–Veo un equipo convencido, y creo que eso es lo más difícil de encontrar. Muchas veces los entrenadores tienen la propuesta correcta pero los jugadores no están convencidos o no la entienden. El fútbol es complicado, tienen que estar en sincronía 11 tipos dentro del campo de juego entendiendo lo que necesita la jugada y lo que quiere el entrenador. Siempre hablamos los entrenadores: entre uno rápido y uno inteligente, dame el que piensa. El jugador gambeteador no piensa en muchos casos. El fútbol es para los pensantes, y los mejores ejemplos son Xavi y Busquets: tipos físicamente lentos, pero mentalmente rápidos. Son de los mejores mediocampistas de la historia. Lo mismo Riquelme, no era un tipo rápido físicamente, pero era rápido de cabeza y recontra inteligente. No se la podían sacar, sabía manejar las pausas y los cambios de velocidad, y parecía que te pasaba en velocidad, como lo hacía Diego. El jugador inteligente siempre le va a ganar a uno rápido y fuerte físicamente. Ahora, cuando encontrás uno inteligente y rápido, te encontrás con un tipo como Messi.

-¿Creés que hoy Boca tiene un poco de eso con Paredes?

-Sí, es un tipo que transmite poder a los jugadores. Tiene sentido de pertenencia porque salió de Boca, y es fundamental que el capitán tenga eso. Es un tipo ganador, campeón del mundo, buena gente, súper positivo, que sabe transmitir eso y potenciar a los compañeros. Así como Messi potencia la versión de cada jugador a su lado, Paredes está logrando eso. Obviamente de la mano del entrenador, dándole el lugar y la injerencia que tiene que tener dentro del grupo para beneficiar al equipo. Pero también se necesitan hombres. Para ser competitivo necesitás hombres, porque podés tener 2 o 3 chicos, pero después necesitás hombres que sepan que cuando hay que luchar y pelear batallas, ellos están ahí al frente. A veces no se gana jugando, muchas veces se gana con lucha. Cuando el entrenador falla, el jugador inteligente tiene que resolver.

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-Al Vasco lo tuviste como entrenador en Boca: ¿Cuáles son las claves para este presente de la mano de Arruabarrena?

-Yo tengo conocimiento del Vasco de mi época. Después él siguió dirigiendo, creció un montón y fue adquiriendo mucha experiencia. Si bien sigue siendo la misma persona, hoy es un entrenador mucho más completo. Él y su cuerpo técnico. Dicho esto, una de las características que tenía todo su cuerpo técnico, con él a la cabeza, era algo que vi en poca gente: el manejo humano. Saber entender lo que necesita cada jugador y lo que necesita el grupo en cada momento es un arte. Lo pude vivir en carne propia en un momento muy difícil; imaginate lo que fue para ellos y para nosotros agarrar tras la salida de Bianchi. Decíamos: “Se fue Bianchi, los responsables somos nosotros, los jugadores”. Hoy que soy técnico me doy cuenta de que el mayor responsable siempre es el entrenador, pero los jugadores y dirigentes también tienen responsabilidad. Imaginate la presión para él de asumir. Le habían dicho que hiciera un interinato de dos semanas para ver al equipo y que calmaran las aguas, pero él dijo: “No, agarro ya”. Agarró un martes o un miércoles y ya dirigió. Eso le transmite al jugador que cuando las papas queman él está ahí con nosotros: “Si vamos a sufrir, vamos a sufrir juntos”. Eso muestra unión y ya de entrada hace que entre muy bien en el grupo.

El Burrito Martínez en su paso por Boca (IMAGO)

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Además de las cuestiones futbolísticas y tácticas, el Burrito Martínez se metió en el gran tema de la semana: las posibles polémicas arbitrales en el Superclásico por el vínculo actual entre River y la AFA.

-¿Por qué creés que se está hablando tanto del arbitraje en la previa del Superclásico?

-Hoy estamos en un fútbol político, esa es la realidad. De un lado está River, del otro lado está Boca. Hoy River por ahí no tiene la buena relación con AFA que tuvo en otro momento, y el presidente de AFA era hincha de Boca. Entonces, los dirigentes de River lo piensan de cierta manera. Para mí, Chiqui Tapia, más allá de su pasado y de haber sido fan de Boca, tiene imparcialidad. Está enfocado en la AFA, en la Selección Argentina, en mejorar para la Copa América de 2028 y hacer crecer otras actividades. El arbitraje no ha mejorado desde mi época, ha empeorado, y eso genera dudas. Hay que buscar transparencia y buenos rendimientos de los árbitros para confiar más, pero yo veo que Tapia busca el crecimiento global. Los que ganan son los jugadores y el cuerpo técnico, pero atrás tiene que haber una estructura de AFA que acompañe. Para salir campeón se necesitan cuatro patas alineadas: dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchada.

Incluso, para ir más allá, propuso un cambio novedoso para el arbitraje a nivel nacional: “Hoy se juega con más precaución por una cuestión de que está el VAR. La fricción de antes hoy está más limitada por la cámara lenta. Sigo pensando que mientras sigan teniendo en la oficina del VAR solamente a árbitros, van a seguir cometiendo errores de árbitro. Necesitan a un ex jugador de fútbol capacitado por el VAR y por los árbitros para minimizar el margen de error. El ex jugador entiende situaciones que los árbitros no porque no las han jugado”.

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El Burrito Martínez en su paso por Boca (IMAGO)

Para cerrar, dejando de lado la cuestión superclásica, destacó que, si bien mira “casi nada” de fútbol argentino, Vélez sigue siendo un vínculo cercano en su vida y destacó el trabajo de Guillermo Barros Schelotto: “Fue un gran acierto de la dirigencia traer un entrenador con la cabeza de Guillermo, un tipo ganador sobre todo. Siempre es importante tener a alguien ganador y que sepa transmitir, y creo que es lo que ha logrado él. Obviamente recibió un plantel bien armado por el técnico anterior, pero después cada uno le da su impronta. Sostenerlo en el tiempo y ser competitivo en uno o dos años no es fácil, sobre todo en el fútbol argentino”.

“En el fútbol argentino, si a las 4 o 5 fechas no ganaste, no jugás bien o no competís, te echan. Para poder sostenerse tanto tiempo algo tenés que hacer bien. Y creo que Guillermo hace muchas cosas bien, no solo desde lo futbolístico sino desde la parte humana. Tengo muy buena relación con el Pocho Insúa, así que sé bastante cómo trabajan. Creo que esa es la clave de un grupo: para ser competitivo, aparte de la capacidad como cuerpo técnico, tenés que saber el manejo humano. Cómo potenciar a cada uno de los jugadores; las reglas son iguales para todos, pero el trato tiene que ser personalizado”, cerró.