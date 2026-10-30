Ariel Rojas analizó el presente de River, palpitó el Superclásico y dio su candidato: “Tiene las herramientas”

El ex mediocampista del Millonario dio su pálpito para el encuentro en La Bombonera y analizó el presente de los dirigidos por Ponzio.

En La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, River visita a Boca en búsqueda de una victoria que le permita seguir escalando posiciones en el Grupo B, así como también permanecer con chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.

En la previa de este encuentro, Ariel Rojas, ex futbolista del Millonario, habló en una entrevista con BOLAVIP, en donde se refirió al momento que atraviesa el equipo comandado por Leonardo Ponzio, así como también fue optimista con que puedan sacar un buen resultado en la Ribera.

Ariel Rojas y Leonardo Ponzio disputando un Superclásico ante Boca. (Imago).

Además de esto, dio una análisis con los fuertes de cada uno de los dos equipos, y explicó que tanto Leandro Paredes en Boca, como Thiago Almada y Ángel Correa en River serán los jugadores que podrán inclinar la balanza para definir el resultado final del Superclásico.

Ariel Rojas, mano a mano con Bolavip en la previa del Superclásico

-¿Te sorprendió la asunción de Ponzio como técnico de River?

-Sí, la verdad que sorprendió en el momento, sobre todo por cómo le tocó asumir. Pero conociéndolo, tiene capacidad de liderazgo. Como jugador lo demostró mucho tiempo y creo que esas características naturales las tiene. Lo noto tranquilo, dentro de todo, para el momento que le tocó. Veo que lo va llevando bien y ojalá lo pueda coronar clasificando a Copa o, mejor aún, logrando el título. Más allá de eso, destaco su predisposición para estar en los momentos difíciles.

-Conociendo al Ponzio jugador, ¿qué crees que le puede aportar al plantel de River?

-Él sabe muy bien lo que significa River en todos los momentos porque transcurrió muchas cosas dentro del club. En algunos períodos le tocó no estar en los planes de un entrenador y a mí me tocó verlo de cerca como compañero. Siempre tuvo predisposición, siempre se brindó por el equipo y por los compañeros. Si logra transmitir todo lo que fue como referente para nosotros, va a tener mucho camino ganado para liderar un grupo como entrenador.

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-¿Creés que River se va a poder meter en la Libertadores?

-La realidad es que para la Libertadores tiene poco margen. Quedan pocos puntos por jugar y, por rendimiento, por nombres y por cómo viene en estos últimos años, ojalá le alcance. Se ha visto un cambio, sobre todo en los resultados, y de a poco también van apareciendo muestras de mejora en el rendimiento. Ojalá le dé para hacerlo, pero como te dije, el tema son los pocos puntos que quedan en disputa.

-¿Este River puede ganar el Torneo Clausura?

-Sí, obvio. Tiene mucha jerarquía para jugar ese tipo de instancias. Una vez que se corte si clasificó o no a la Libertadores y esté entre los ocho, ahí empieza un mini torneo en el que es claramente candidato y tiene muchas chances de quedarse con el título.

-¿Cómo ves este Superclásico?

-En el resultado es difícil. Uno analiza más cómo puede darse el partido en el desarrollo. Boca, por cómo viene y por la impronta de su entrenador, va a salir a buscar, más siendo local. Va a proponer, como viene demostrando desde que está Arruabarrena. La clave va a estar en el rol que le toque a River. Generalmente es River el que propone y los rivales se repliegan un poco. Creo que este no va a ser el caso. Van a ser interesantes los duelos por las bandas, que son el fuerte de Boca, contra el juego interno de River. Va a ser un partido de muchos duelos individuales y va a estar lindo ver quién impone el protagonismo.

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-¿Quiénes pueden ser los jugadores diferenciales del partido?

-De parte de Boca, Paredes. Empieza a manejar los tiempos de la posesión, generalmente encuentra pases que lastiman, y los duelos por banda, sobre todo del lado de Flores, que es de los más desequilibrantes en el uno contra uno. Por el lado de River, creo que la clave está en las asociaciones internas, donde se pueden desprender Almada o Correa. Si logran asociarse en corto y llegar a una zona de definición donde ellos se sienten cómodos, pueden hacer la diferencia.

-¿Quién crees que va a ganar el Superclásico?

-Yo creo que River tiene las herramientas para ganar. Ojalá lo haga, porque eso los mantendría con muchas chances de clasificar a la Libertadores en la última fecha. Ojalá gane y lo haga con un buen partido.