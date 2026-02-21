Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

El gesto de Gustavo Costas a los hinchas de Boca tras el empate de Racing en La Bombonera

El DT de La Academia se expresó luego en conferencia de prensa y sus palabras fueron en sintonía con el gesto.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El gesto de Gustavo Costas a los hinchas de Boca tras el empate de Racing en La Bombonera
© Getty ImagesEl gesto de Gustavo Costas a los hinchas de Boca tras el empate de Racing en La Bombonera

El empate sin goles que firmaron Boca y Racing este viernes en La Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga, no dejó conformes ni a los hinchas ni a los propios protagonistas de dos equipos que todavía no lograron el rendimiento esperado.

El Xeneize, que ni siquiera logró rematar al arco en el que fue el regreso de Edinson Cavani a la titularidad, llegó a los 8 puntos y es sexto en la Zona A. La Academia, que tuvo las chances más claras para ganarlo, se quedó en 7 unidades y es octavo en la Zona B.

Habiendo tenido Racing más opciones de llevarse los tres puntos, no dejó de sorprender la celebración con puño cerrado de Gustavo Costas apenas el árbitro Leandro Rey Hilfer dio por finalizado el encuentro. Acto seguido, el DT también hizo un gesto a los hinchas de Boca, en dos oportunidades para que a nadie le quedaran dudas. Primero con derecha y después con la mano izquierda.

Tweet placeholder

Luego, en conferencia de prensa, las señas del entrenador tomarían mayor sentido al explicar en palabras que lo sorprendió el planteo de Claudio Úbeda en El Xeneize, preocupándose más por neutralizar a La Academia que por asumir el protagonismo ofensivo del encuentro.

“Me parece que merecíamos ganar porque tuvimos las ocasiones más claras, porque lo intentamos, porque lo fuimos a buscar. Pensamos que Boca iba a jugar con un 4-3-3 y que eso nos iba a dar más libertad para jugar. Después íbamos escuchando en todos los canales que el planteo iba a ser otro“, expresó Costas.

Publicidad

¿Conforme con el empate?

Claudio Úbeda dio la clave para que Boca revierta el mal momento tras el empate con Racing: “Ese es el camino”

ver también

Claudio Úbeda dio la clave para que Boca revierta el mal momento tras el empate con Racing: “Ese es el camino”

Más allá del puño apretado con el que Gustavo Costas reaccionó al silbatazo final de Rey Hilfer, en conferencia de prensa aseguró que no quedó conforme con el empate en La Bombonera. “En Racing hay que ganar, no sirve empatar”, aseguró el DT.

Y sobre el desarrollo del encuentro, analizó: “Nos llevaron al juego que ellos querían. Cuando el partido está así te saca de foco, querés meter, meter y meter y demostrar que no te van a pasar por encima. El primer tiempo fue muy trabado, pero en el segundo tiempo tuvimos más espacios y fallamos en los últimos metros. Nos faltó meterla”.

Data clave

  • Boca y Racing empataron 0-0 en la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
  • El delantero Edinson Cavani regresó a la titularidad en un Boca con cero remates.
  • El entrenador Gustavo Costas cuestionó el planteo táctico defensivo de Claudio Úbeda.
Publicidad
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

Lee también
Costas recuperó a 3 futbolistas para visitar a Boca
Fútbol Argentino

Costas recuperó a 3 futbolistas para visitar a Boca

Costas advirtió a Boca tras una nueva victoria: "No importa"
Fútbol Argentino

Costas advirtió a Boca tras una nueva victoria: "No importa"

Tras el interés de Estudiantes, Gustavo Costas reveló la postura de Racing con Marcos Rojo: “No le cierro las puertas”
Fútbol Argentino

Tras el interés de Estudiantes, Gustavo Costas reveló la postura de Racing con Marcos Rojo: “No le cierro las puertas”

Martín Liberman pidió a un jugador de Boca para el Mundial en pleno partido ante Racing: “El mejor del fútbol argentino”
Boca Juniors

Martín Liberman pidió a un jugador de Boca para el Mundial en pleno partido ante Racing: “El mejor del fútbol argentino”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo